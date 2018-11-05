Песков не прокомментировал слова Лукашенко о ненужной военной базе

"Я оставлю без комментариев эту фразу", - сказал Песков в беседе с журналистами, отметив, что он не знает, "какой контекст у этой фразы" и не хотел бы "гадать на кофейной гуще".





При этом представитель Кремля, отметил, что Москва и Минск взаимодействуют в рамках "союзного государства", ОДКБ, ЕАЭС и других объединений.





"Поэтому, Беларусь - наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия", - заключил Песков.





Сегодня на встрече с группой американских аналитиков Лукашенко назвал "надуманной проблемой" вопрос о размещении российской военной базы на территории Беларуси.