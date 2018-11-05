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Песков не прокомментировал слова Лукашенко о ненужной военной базе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Александра Лукашенко о том, что Минску не нужна российская военная база.
"Я оставлю без комментариев эту фразу", - сказал Песков в беседе с журналистами, отметив, что он не знает, "какой контекст у этой фразы" и не хотел бы "гадать на кофейной гуще".
При этом представитель Кремля, отметил, что Москва и Минск взаимодействуют в рамках "союзного государства", ОДКБ, ЕАЭС и других объединений.
"Поэтому, Беларусь - наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия", - заключил Песков.
Сегодня на встрече с группой американских аналитиков Лукашенко назвал "надуманной проблемой" вопрос о размещении российской военной базы на территории Беларуси.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Александра Лукашенко о том, что Минску не нужна российская военная база.
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