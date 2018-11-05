Викторин: У ЕС иное понимание реформ, чем у властей Беларуси

«Мы зачастую встречаемся на различных заседаниях с представителями белорусской власти, используем одни и те же слова, но вкладываем в них разный смысл. Когда мы говорим о реформах, получается что у ЕС немного другое их понимание, чем у белорусских властей», – отметила она во время Октябрьского экономического форума в Минске.





Андреа Викторин констатировала, что экономические показатели Беларуси в последние годы можно оценивать позитивно. Однако полноценный экономический рост будет зависеть от «глубины реформ».





«Мы все еще считаем реформирование госсектора одним из самых главных вопросов на повестке дня. Это значит, что нужна модернизация. Также нужно взять курс на приватизацию, чтобы повышать производительность и эффективность, привлекать больший объем инвестиций», – подчеркнула она.





По мнению Викторин, белорусским властям нужно дать больше возможностей частному сектору и малому бизнесу, улучшать инвестиционный климат и развивать цифровую экономику.





Представитель ЕС также считает необходимым развивать университетское образование в Беларуси согласно принципам Болонского процесса.





Отдельный и очень важный вопрос – качественное государственное управление, в том числе в судебной сфере.





Викторин подчеркнула, что государственное управление в Беларуси должно базироваться на одном принципе: госадминистрация не царствует, а оказывает услуги обществу и бизнесу.





«Мы в ЕС привыкли, что именно администрация работает для людей, а не наоборот», – добавила она.





«Мы продолжаем искать возможности диалога. Мы готовы поддерживать Беларусь при помощи фонда структурных реформ и делиться опытом реформ», – заявила Андреа Викторин.