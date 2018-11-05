Конец «Игры престолов»: Как продюсеры готовятся завершить крупнейшее шоу в мире

Когда Кит Харингтон (Kit Harington) входил в конференц-зал, он понятия не имел, что его ожидает.





Тексты сценария последнего сезона сериала «Игра престолов» были направлены актерам всего двумя днями ранее, и все тут же погрузились в чтение. Подобно миллионам поклонников по всему миру, актеры ждали почти десять лет, прежде чем они смогли узнать судьбу своих героев. Сценарии всех шести серий последнего сезоны были направлены одновременно, а сами тексты были защищены с помощью ключевых слов на нескольких уровнях.





Софи Тернер (Sophie Turner) за рекордное время смогла познакомиться со всеми текстами и быстро передала по электронной почте продюсерам свои впечатления. «Я была просто потрясена», — говорит актриса, играющая роль Сансы Старк (Sansa Stark). — После этого я впала в какое-то оцепенение, и была вынуждена в течение нескольких часов гулять по городу». Другие актеры, в том числе Эмилия Кларк (Emilia Clarke), играющая роль Дейнерис Таргариен, сначала была вынуждена поспешить домой для того, чтобы получить возможность уединиться. «Я повернулась к своей лучшей подруге и сказала ей «О, Боже! Я должна уехать! Я должна уехать, — вспоминает она. — Я была просто в каком-то трансе». Добравшись до дома, она налила себя чашку чая и погрузилась в чтение. «На самом деле, чтение произвело на меня глубокое впечатление, — добавляет Кларк. — Это звучит дико пафосно, но я актриса, и поэтому мне позволено употреблять один раз за сезон подобного рода пафосные эпитеты». Тем временем Питер Динклэйдж (Peter Dinklage) нарушил свою многолетнюю традицию и не стал сразу же смотреть, выживет ли Тирион Ланнистер, или нет. «Я впервые не стал смотреть, что будет в конце», — говорит он.













Даже исполнительные продюсеры Дэвид Бениофф (David Benioff) и Дэн Уайсс (Dan Weiss) были непривычно взволнованы и очень хотели узнать, как актеры отреагируют на кульминационные моменты в сценарии. «Мы точно знали, когда наш координатор по работе со сценариями разослал тексты, мы знали об этом с точностью до минуты, а после этого мы просто сдали ждать сообщений по электронной почте», — сказал Бениофф.





Затем все актеры направились в Белфаст, и там собрались в кабинете продюсеров для так называемой читки — для совместного формального чтения сценария. К этому времени все уже знали, как будут разворачиваться события, но были и заметные исключения — Лиам Каннингем (Liam Cunningham), играющий роль Давоса Сиворта (Davos Seaworth), («Этот гребаный сценарий просто не открывался, а виной тому двойная система безопас сти!» — ворчал он), и Харингтон, который просто отказался читать что-либо заранее.





«Я вошел и сказал: «Не говорите м ничего не хочу знать, — говорит Харингтон. — Какой смысл прокручивать все это в своей собственной голове, если я могут услышать, как люди это делают и найти соответствующий подход вместе с моими друзьями?» И вот что в результате получилось: Джон Сноу в буквальном смысле ничего не знал.





Бениофф и Уайсс сначала попросили актеров воздержаться от любых действий во время съемок или после них, которые могли бы стать даже малейшими спойлерами («Даже не делайте фотографий своих ботинок на съемочной площадке», — вспоминает их слова один из актеров). А затем все актеры сели за длинный стол, на котором лежали несколько бутафорных черепов, и начали читать вслух сценарий завершающего сезона сериала «Игра престолов».





В какой-то момент Харингтон заплакал.





Через некоторое время он заплакал во второй раз.





Сентябрь 2012: Это невозможно





После совместной читки сценария актеры сериала «Игра престолов» потратили 10 месяцев на то, что снять всего шесть телевизионных серий. Однако, в действительности, потребовалось значительно больше времени для того, чтобы завершить всю работу. Работа над последними главами «Игры престолов» продолжалась несколько лет. Для лучшего понимания того, что нас ожидает, давайте обратимся к посещению корреспондентами журнала Entertainment Weekly съемочной площадки во время работы над третьим сезоном, а также к ранее не публиковавшемуся интервью с Бениоффом и Уайссом…





Продюсерский автофургон ничем не отличался от многих других на съемочной площадке — неудобный, заваленный вещами, холодный, утилитарный, с грязью на полу из-за хождения по нему целый день в грязных ботинках. Продюсеры сериала «Игра престолов» сидели на одной стороне крохотной кухни, а за окном в это время завывал сильный ветер, зарождавшийся где-то в районе залива Северной Ирландии. Они уже думали о заключительном сезоне, и он вызывал у них беспокойство.





Во время показа второго сезона этого сериала в стиле фэнтези его аудитория на всех платформах составила 10,3 миллиона человек. Этого было достаточно для того, чтобы, в конечном итоге, довести этот сериал до конца, однако неизбежность тоже представляла собой проблему. Когда исполнительные продюсеры впервые направили «Игру престолов» телекомпании HBO, они не были полностью искренними. А затем они начали работать над финальной частью сериала, сделать которую было невозможно.





«Сказанная нами ложь состояла в том, что сериал удерживается в своих границах и что он повествует о судьбе своих героев», — сказал Бениофф, и это было, по крайней мере, половиной правды. Этот эпический сериал был тесно связан со снимавшимися в нем актерами, но он также был наименее «сдержанным в своих границах» из всех предыдущих сериалов. «Миры становятся слишком большими, а сражения — слишком масштабными».





Автор сюжета Джордж Мартин, серия романов которого и составляет основу сериала «Игра престолов», рассказал этому дуэту секрет того, как завершается сага под названием «Песни льда и огня», в том числе он рассказал им о финальной эпической битве, речь о которой идет с самой первой сцены этого сериала. Однако подобное кульминационное столкновение было совершенно недоступно для сериала «Игра престолов», стоимость которого составляет 5 миллионов долларов за каждую серию. «Мы получили очень щедрый бюджет от телевизионной сети HBO, но мы знаем, что нам предстоит сделать, и поэтому, в конечном итоге, сумма не является достаточно щедрой», — сказал Бениофф.





Поэтому у продюсеров возникла идея: финальный сезон может продолжаться в общей сложности шесть часов, а выпущен он будет как три фильма для кинотеатров — так же, как это было сделано с наиболее успешным и повлиявшим на Мартина фильмом «Властелин колец». Это не означает, что продюсерский дуэт хотел сделать художественные фильмы как таковые, но создавалось впечатление, что это единственный способ получить время и деньги, необходимые для того, чтобы успешно завершить работу над финальной частью. «Именно к этому мы двигались в совершенном мире, — сказал Уайсс. — В конце концом мы решили сделать эпическую историю в стиле фэнтези, но с таким уровнем известности и инвестиции в характеры, которые обычно невозможны в двухчасовом кинофильме».









Недостаток этого плана состоял в том, что телесеть HBO уже готовилась представить продукт своим подписчикам и не хотела рисковать с показателями в кассах кинотеатров. За кулисами ее руководство мягким образом выступало против идеи создания кинофильма. Однако руководители HBO заверили Бениоффа и Уайсса в том, что у них, в конечном счете, есть все для того, чтобы превратить заключительный сезон в «приносящее прибыль дополнительное летнее представление».





Через несколько лет эти продюсеры смогут заключить сделку с телесетью HBO относительно двухлетней работы над сокращенной версией 8-го сезона, каждая серия которого будет стоить 15 миллионов долларов. Вы можете сказать, что сеть HBO воспользовалась обещанием 2012 года, а исполнительные продюсеры этого сериала полностью на нее положились. «Они вложили свои деньги в выгодное для себя дело — они буквально набили себе карманы миллионами долларов, которых больше уже не будет», — саркастически замечает Уайсс.





Однако было бы, возможно, более правильным сказать, что Бениофф и Уайсс смогли жестким образом воплотить в реальность свои амбиции по поводу заключительного сезона: они сделали это, превратив «Игру престолов» в крупнейшее шоу в мире, в невероятно прибыльную сенсацию в области поп-культуры и коммерческого производства с аудиторией свыше 30 миллионов человек на каждую серию, а также с рекордным количеством телевизионных премий Emmy. Только обладая подобными рычагами воздействия можно сделать так, чтобы твои непомерные амбиции выглядели как разумные требования.





На самом деле, команда «Игра престолов» оказалась столь успешной, что самым большим камнем преткновения в соглашении с телевизионной сетью HBO стала попытка убедить ее закончить этот сериал. «Мы — люди, работающие над этим сериалом, а также его зрители, — хотим закончить на том месте, когда мы хотели бы, чтобы работа еще продолжилась некоторое время, — говорит Бениофф. — Это старая поговорка: Всегда делайте так, чтобы им хотелось еще больше», однако все начинает просто разваливаться, если вы перестаете этого хотеть. А нет никакого желания испортить дело».





Это опасение — по поводу постоянного желания завершить это шоу на самой высокой ноте — мы вновь и вновь слышим от актеров и от других членов команды, когда мы в последний раз посещали съемочную площадку сериала «Игра престолов».













Март 2018: Заключительный сезон





Когда мы подошли к воротам студии, меня остановил охранник и сказал, что нужно просканировать бейджик, и это уже нечто новое по сравнению с прошлым разом. Затем меня попросили показать мой телефон, а охранник заклеил его камеры с помощью стикеров — это тоже нечто новое. Вместе с эскортом от телесети HBO я вхожу в огромный ангар, и он настолько большой, что в нем осуществлялась покраска корабля «Титаник».





Именно здесь и снимаются серии шестого, заключительного сезона. Подобно Харингтону, который ничего не знал о сюжете до начала коллективной читки сценария, я тоже понятия не имею, как будут развиваться сюжетные линии. Я осматривают тщательно построенную съемочную площадку, которую мне раньше никогда не доводилось видеть. Несколько актеров заняты в съемке эпизода, а я поражен — в заключительной серии есть герои, появление которых я не ожидал. Постепенно я начинаю вспоминать, что происходило в Вестеросе в течение предыдущих пяти сезонов и пытаюсь сделать вид, что голова у меня не идет кругом.





И больше абсолютно ничего нельзя сказать в настоящий момент об этом сериале.





Пару слов относительно спойлеров: актеры привыкли к тому, чтобы сохранять в тайне сюжет, однако нам никогда так не хотелось его узнать. «Есть такие моменты, когда вы просто не в состоянии это себе представить, — говорит Джо Демпси (Joe Dempsie), играющий роль Джендри. — Вы обладаете тем, что хотят узнать миллионы людей. Это довольно странное чувство. А до того момента, когда это станет всем известно, я в какой-то момент обязательно буду пьян».





Пока, по крайней мере, участники съемочной группы сделали работу намного лучше, чем в прежние годы, в том, что касается сохранения в тайне сюжета, даже если ко-то из них и напивался. Теорий в интернете полно, но все это догадки. Предполагаемый сценарий был слит новостному сайту Reddit, однако есть возможность определить, что это фейк — в сценариях «Игры престолов» никогда не фигурирует название «Игра престолов». Специальные ружья использовались против беспилотников, пытавшийся пролететь над съемочной площадкой. В рабочих документах сообщается о том, кто из актеров должен быть в определенном месте и в определенное время, и при этом используются кодовые имена (Кларк, например, фигурировала под кличкой «Элдисс»). «Это вызывают большую путаницу, когда пытаешься запомнить, кто есть кто, — признается Тернер.









«Следующий проект Бениоффа и Уайсса — написать сценарий для нового фильма «Звездные войны», и они уже получили некоторые секретные данные от режиссера фильма «Последние джедаи» Райана Джонсона (Rian Johnson) и продюсера Кэтлин Кеннеди (Kathleen Kennedy). «Они сделали нам много таких намеков по поводу сюжетной канвы, о которых мы никогда бы не подумали или считали их невозможными», — говорит Уайсс.





В какой-то момент телевизионная сеть HBO выпустит настоящий трейлер последнего сезона, в котором будет содержаться больше информации. А до того времени мы можем рассказать вам о некоторых основных вещах: Действие 8-го сезона начинается в Винтерсфелле с серии, в которой будет много возвратов к пилотному проекту этого шоу. Вместо прибытия процессии короля Роберта, мы увидим Дейнерис и ее армию. За этим последует интригующее и напряженное действие с участием действующих лиц — некоторые из них прежде никогда не встречались друг с другом, у многих довольно запутанные истории, — и все они готовятся к тому, чтобы встретить неизбежное вторжение Армии мертвых (Army of the Dead).





«Здесь речь идет о том, что все эти отчаянные люди соберутся вместе для того, чтобы противостоять общему врагу, чтобы разобраться в своем прошлом и определить, кем они хотят быть перед лицом вероятной смерти», — говорит один из продюсеров Брайан Когман (Bryan Cogman). — Это невероятно эмоциональный, захватывающий, горько-сладкий последний сезон, и во многом это связано с тем, что задумал Джордж — то есть, речь идет о попытке перевернуть всю историю с ног на голову».





Как раз судьбы любимых героев сериала «Игра престолов» и будут привлекать к последнему сезону его любителей (о'кей, вот один из тизеров из предстоящей премьеры: Санса не восторге от того, что Джон склоняет полено перед своей красивой новой девушкой из рода Таргариенов, по крайней, в первый момент).





Сюжетная линия движется в направлении столкновения с Армией мертвых, и это, как ожидается, будет наиболее продолжительной батальной серией из числа когда-либо создававшихся фильмов для телевидения или широкого экрана. Одна серия — та самая, которая вызывает беспокойство у Бениоффа и Уайсса из-за давности событий — это масштабные сцены, созданные режиссером фильма «Битва бастардов» (Battle of the Bastards) Мигелем Сапочником (Miguel Sapochnik).





В апреле прошлого года один член команды рассказал о том, что в ходе работы над «Игрой престолов» было проведено 55 ночных съемок, и все они были связаны со сражениями. Средства массовой информации по всему миру публикуют материалы о том, что на съемки битвы из последнего сезона потребовалось в два раз больше времени, чем на продолжавшиеся 25 дней съемки решающей «Битвы бастардов» 6-го сезона. Это явная недооценка того, что произошло на самом деле. Эти 55 дней были потрачены только на натурные съемки на съемочной площадке Винтерфелла. Затем они переместились в павильон студии, где Сапочник продолжал снимать в течение нескольких недель то же самое сражение.





«Это очень круто, — сказал Динклэйдж. — Это заставляет «Битву бастардов» выглядеть как парк развлечений».





Кроме того, финальная битва имеет не один фокус — там пересекаются судьбы многочисленных героев и их собственные истории выживания, каждая из которых имеет свои отличительные черты. «Самая большая битва — это звучит не очень захватывающе — на самом деле, это звучит довольно скучно, — говорит Бениофф. — Это часть вызова, и, на самом деле, вызов для Мигеля состоит в том, чтобы это было убедительно… мы с самого начала подводим действие к этому сражению и не может уместить его в 12-минутном эпизоде».





Чтобы добиться успеха, декорации Винтерфалла, родины предков Старка, были значительно расширены, и к ним был добавлен замок с башней, более просторный внутренний двор, а также много связанных между собой комнат и крепостных валов. Прогуливаться по этому новому Винтерсфаллу — все равно что совершать прогулку по большому и захватывающему средневековому пространству, тогда как на этом фоне прежние масштабы декораций больше напоминают гостиничную сеть Days Inn. Земля здесь покрыта снегом и кровью. Воздух наполнен дымом от костров. Вы можете повернуть в любом направлении и увидеть еще больше частей Винтерфелла. Легко себе представить, что вы находитесь где-то в Вестеросе.





Расширение Винтерфелла — это лишь небольшой пример того, как каждый элемент сериала «Игра престолов» был усилен для того, чтобы, чтобы «не было провала». Сцены, на съемки которых уходил один день, теперь занимают несколько дней. «Настройка камер продолжается дольше, костюмы стали немного лучше по качеству, прически и мейкап стали чуть острее — каждый выбор, каждый диалог, каждая сцена, кажется, доведены до совершенства», — говорит Кларк. — Все стало более напряженным. Я играю в одной сцене вместе с другим героем. Я поворачиваюсь к нему и говорю: «О, Боже, я никогда не сделаю этого вновь», и на моих глазах появляются слезы«.





Лена Хеди (Lena Headey), играющая роль Серсеи Ланнистер, соглашается: «Возникло чувство глубокой скорби. Это колоссальное ощущение утраты, и у нас уже никогда не будет ничего подобного».





Еще больше слез, как во время коллективной читки сценария.





На самом деле, Харингтон расскажет о том, почему он плакал во второй раз.





«Во второй раз это было в самом конце», — говорит Харингтон. Он имеет в виду тот момент, когда актеры зачитывали последнюю страницу 6-ой серии, а также то, что исполнительные продюсеры написали в конце страницы.





«Во время каждого сезона вы дочитываете сценарий до самого конца, и там сказано «Конец 1-го сезона», «Конец 2-го сезона», — говорит Харингтон. — А в этом случае там написано: «Конец «Игры престолов».