Милицейская машина врезалась в легковушку в Барановичах

Авария произошла утром 6 ноября на светофоре напротив ТЭЦ на ул. Советской в Барановичах.





Столкнулись милицейский «УАЗ Patriot» и Audi. По словам водителя легковушки, он, как и другие автомобилисты, остановился на светофоре на красный свет.





В зеркале заднего вида он заметил, как с моста с включенными «маячками» и звуковым сигналом едут две милицейские машины, принял вправо и остановился. Машина, которая стояла по соседству в среднем ряду, также «подвинулась».





В образовавшийся коридор спецмашины и проследовали.





Intex-press водитель иномарки, в которую врезался милицейский автомобиль. – «Девятка» прошла нормально, а у другой машины габариты больше, вот она и зацепила мою машину, – рассказалводитель иномарки, в которую врезался милицейский автомобиль.





По словам сотрудников милиции, они спешили на вызов.