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Милицейская машина врезалась в легковушку в Барановичах
Предположительно, спецавтомобиль спешил на вызов и не смог проскочить между двумя машинами, зацепив одну из них.
Авария произошла утром 6 ноября на светофоре напротив ТЭЦ на ул. Советской в Барановичах.
Столкнулись милицейский «УАЗ Patriot» и Audi. По словам водителя легковушки, он, как и другие автомобилисты, остановился на светофоре на красный свет.
В зеркале заднего вида он заметил, как с моста с включенными «маячками» и звуковым сигналом едут две милицейские машины, принял вправо и остановился. Машина, которая стояла по соседству в среднем ряду, также «подвинулась».
В образовавшийся коридор спецмашины и проследовали.
– «Девятка» прошла нормально, а у другой машины габариты больше, вот она и зацепила мою машину, – рассказал
По словам сотрудников милиции, они спешили на вызов.
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Предположительно, спецавтомобиль спешил на вызов и не смог проскочить между двумя машинами, зацепив одну из них.
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