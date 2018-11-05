Шпаковский о российской военной базе: зачем, если самолеты долетят за минуты?









Беларусь не размещает на своей территории российскую военную базу, потому что "она здесь не нужна". Такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал во вторник 6 ноября в ходе встречи с группой американских аналитиков. И провластные политологи заговорили в унисон с главой государства, убеждая, что никакого конфликта между Беларусью и Россией в этом вопросе нет.





Sputnik Беларусь политический эксперт Александр Шпаковский. Президент Беларуси с российскими союзниками решили этот вопрос еще несколько лет тому назад ― особой необходимости в размещении такой военной базы нет, поскольку если речь идет о базе военно-воздушных сил, то скорость подлета российских самолетов на белорусские аэродромы занимает несколько минут, рассказал в беседе на радиоБеларусь политический эксперт Александр Шпаковский.





"В принципе, разницы между тем, размещены ли самолеты в Брянской области или на территории Беларуси, нет никакой. Если рассматривать эту базу как политический ответ, тогда, может быть, подобные действия могут выглядеть целесообразными. Однако и россияне, и белорусы говорили о том, что речь идет о поиске некого ассиметричного, адекватного при этом, но недорогого ответа", ― сказал Шпаковский.









По мнению политолога, в нынешней ситуации речь может идти об увеличении группировки белорусских систем ракетно-залпового огня "Полонез" вблизи от польской границы, либо передаче на вооружение белорусской армии оперативно-ракетных комплексов "Искандер", или о каких-то других вариантах.





"Но что касается базы, я не думаю, что переговоры на эту тему окончательно остановлены, однако на сегодняшний день позиция достаточно ясная. Особой необходимости с военной точки зрения в ней нет", ― отметил политолог.





Надо понимать, Владимир Путину вопрос доложили как-то по- иному, коль еще в 2015 году он распорядился авиабазу в Беларуси создать.