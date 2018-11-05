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Шпаковский о российской военной базе: зачем, если самолеты долетят за минуты?

06.11.2018 13:11 — Разное | Партизан  
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Скорость подлета российских самолетов на белорусские аэродромы занимает всего несколько минут, в связи с чем нет никакой военной необходимости в размещении военной базы РФ на территории Беларуси, заявил политолог Александр Шпаковский.



Беларусь не размещает на своей территории российскую военную базу, потому что "она здесь не нужна". Такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал во вторник 6 ноября в ходе встречи с группой американских аналитиков.  И провластные политологи заговорили в унисон с главой государства, убеждая, что никакого конфликта между Беларусью и Россией в этом вопросе нет.

Президент Беларуси с российскими союзниками решили этот вопрос еще несколько лет тому назад ― особой необходимости в размещении такой военной базы нет, поскольку если речь идет о базе военно-воздушных сил, то скорость подлета российских самолетов на белорусские аэродромы занимает несколько минут, рассказал в беседе на радио Sputnik Беларусь политический эксперт Александр Шпаковский.

"В принципе, разницы между тем, размещены ли самолеты в Брянской области или на территории Беларуси, нет никакой.  Если рассматривать эту базу как политический ответ, тогда, может быть, подобные действия могут выглядеть целесообразными. Однако и россияне, и белорусы говорили о том, что речь идет о поиске некого ассиметричного, адекватного при этом, но недорогого ответа", ― сказал Шпаковский. 


По мнению политолога, в нынешней ситуации речь может идти об увеличении группировки белорусских систем ракетно-залпового огня "Полонез" вблизи от польской границы, либо передаче на вооружение белорусской армии оперативно-ракетных комплексов "Искандер", или о каких-то других вариантах.

"Но что касается базы, я не думаю, что переговоры на эту тему окончательно остановлены, однако на сегодняшний день позиция достаточно ясная. Особой необходимости с военной точки зрения в ней нет", ― отметил политолог.

Надо понимать, Владимир Путину вопрос доложили как-то по- иному, коль еще в 2015 году он распорядился авиабазу в Беларуси создать. 

 
 
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Скорость подлета российских самолетов на белорусские аэродромы занимает всего несколько минут, в связи с чем нет никакой военной необходимости в размещении...
 
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