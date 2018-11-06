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Окажет поддержку в реализации ваших идей социально-информационное учреждение «Развитие Шарковщинского региона»

06.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Окажет поддержку в реализации ваших идей социально-информационное учреждение «Развитие Шарковщинского региона»Еще в апреле 2018 года в нашем городском поселке была создана организация: социально-информационное учреждение «Развитие Шарковщинского региона». Данная организация не является государственной или коммерческой. А задумывалась она как центр притяжения в нашем городском поселке и место встречи для активных граждан и инициативных шарковчан.

— Реализовать свои идеи в одиночку не просто, — отметила основатель организации Наталья Орешкова, — а инициативных, творческих, целеустремленных людей в нашем небольшом регионе не так уж и мало. В свою организацию мы хотим привлечь творчески мыслящих людей, открытых к новым формам работы и способных реализовывать интересные проекты.

Работа в организации еще только начинается. Но определенные результаты уже достигнуты. И проделанная работа стоит того, чтобы о ней рассказать. Так, при поддержке социально-информационного учреждения «Развитие Шарковщинского региона» учитель биологии Оксана Почепко и ученики Шарковщинской средней школы № 2 продолжают участвовать в проекте «Добрый сосед», который реализуется при поддержке малых грантов Посольства США в Республике Беларусь. Цель шарковчан, выступивших со своей инициативой — благоустройство детской площадки на дворовой территории пяти многоквартирных домов по улице Октябрьской и привлечение жителей этих домов к совместной работе. На первом этапе участия Оксана Почепко и дети уже выиграли грант на 400 белорусских рублей, сейчас их участие в проекте продолжается.

А в числе самых инициативных граждан агрогородка Лужки — председатель Лужковского сельского Совета депутатов Татьяна Краснодубская. С ее участием самые активные  жители агрогородка создали интересный туристический маршрут, который назвали «Лужкаўскія вандроўкі”. Инициатива активных сельчан направлена на то, чтобы познакомить земляков с достопримечательностями родного края, а также привлечь внимание и материальные ресурсы в поселок с многовековой историей и удивительной судьбой. Это только некоторые из наиболее интересных инициатив, которые реализуются неравнодушными жителями на территории нашего района.

Если у вас есть интересные идеи и вы хотели бы привлечь ресурсы для их осуществления, вам необходима консультационная помощь или вы хотите стать участником интересного проекта — обращайтесь по телефонам: рабочий: 4-14-47; мобильный: (8-029) 697-23-25; (8-029) 783-18-58 (к Наталье Орешковой). Социально-информационное учреждение «Развитие Шарковщинского региона» постарается вам помочь.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

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