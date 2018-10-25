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Госавтоинспекция Витебской области продолжает работу по проверке сельскохозяйственной техники

06.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Госавтоинспекция Витебской области продолжает работу по проверке сельскохозяйственной техникиЕжедневно проводится контроль за передвижением сельскохозяйственной техники, а также иных крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.
За прошедшие две недели проведено обследование 127 предприятий Витебской области по вопросам обозначения сельскохозяйственной техники световозвращающими элементами, электрооборудованием, предназначенным для указания поворотов, стоп-сигналов и габаритов. Из них 96 предприятиям выдано предписание на устранение недостатков в части оборудования сельхоз техники внешними световыми приборами. 13 должностных лиц привлечено к административной ответственности по ст. 23.1 КоАП Республики Беларусь (Неисполнение выраженного в установленной законодательством форме требования, предписания либо представления).

Во время проведения рейдов по контролю за передвижением эксплуатацией транспортных средств сельхозпредприятий выявлено 30 единиц техники с отсутствующими элементами, влияющими на безопасную эксплуатацию и передвижение транспортных средств, в том числе, 23 факта эксплуатации техники с неисправными внешними световыми приборами, 7 фактов движения техники по автодорогам без включенных маячков оранжевого цвета. Привлечено к административной ответственности по ст. 18.24 КоАП Республики (Допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, имеющего неисправности) 18 должностных лиц сельхозпредприятий. Выдано 65 предписаний по фактам выявленных нарушений проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сельхозпредприятий.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник ОГАИ Шарковщинского РОВД.

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