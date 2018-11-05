Лукашенко категорически против размещения в Беларуси военной базы РФ





«Восстанавливая нормальные отношения с США, поддерживая добрососедские связи с Европейским союзом, расширяя партнерство с НАТО, Беларусь стремится к выстраиванию равноправного диалога со всеми. Мы выступаем за повышение открытости и развитие взаимопонимания в рамках укрепления региональной безопасности», — заявил президент.

Он добавил, что ведущиеся разговоры о военной базе России являются не более чем болтовней.

«Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости, — сказал Александр Лукашенко. — Надо будет, мы об этом скажем во всеуслышание. Но мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого».

«Но защищаться, если нужно, мы будем не так, как в былые времена. Вы знаете, что мы потеряли в последней войне каждого третьего. Кстати, воевали вместе с вами против фашизма», — добавил белорусский лидер.

Президент также поднял вопрос о безопасности в регионе. Он заявил, что Беларусь, понимая, что ее безопасность напрямую зависит от ситуации вокруг страны, предпринимает усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не раскачивать ее, не напрягать.

«В нынешних условиях любые действия, нарушающие хрупкий статус-кво в регионе, чреваты очередным витком эскалации, который непременно затронет и нашу страну», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Фото: пресс-служба президента