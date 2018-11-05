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"Хоть бы не десять!" Защитник БАТЭ - о мыслях в его голове после 8-й минуты игры с "Челси"

06.11.2018 14:55 — Разное | Tut.by  
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, что чувствовал, когда команда проигрывала «Челси» 0:2 после 8 стартовых минут матча Лиги Европы на «Стэмфорд Бридж».


Фото: ru.uefa.com

— Отдельная тема — плохие первые таймы в исполнении БАТЭ. Нашли все-таки причину, почему часто забываете «выйти из автобуса»?

— Про автобус это я только применительно к игре с брестским «Динамо» сказал, потому что на самом деле было много переездов. Почему так происходит в первых таймах, тяжело сказать. Но это в основном еврокубковая проблема. Если не брать в расчет Брест, в чемпионате подобного больше не допускали. Ну а что до Лиги Европы… Непривычно, когда с первых минут на нас оказывается такое давление. Все-таки в высшей лиге играем с позиции силы. Не смогли с этим справиться.

— Если честно, перед домашним матчем с «Челси» есть тревога, что нечто подобное повторится. А у тебя?

— Мы стараемся об этом не думать. Понимаем, с кем предстоит соперничать. Но это дом, родной стадион, настраиваемся серьезно. Сделаем все, чтобы для гостей игра не была легкой прогулкой как минимум.

— Что вообще в голове, когда на табло 8-я минута, а ты горишь 0:2?

— У меня было: хоть бы не десять! Как так? Надо собраться! Стараешься и себя, и ребят успокоить и подбодрить: мол, успокойтесь, все хорошо. Потому что будет очень стыдно лететь домой, если получишь пять или шесть.

— Для тебя это был первый матч на английском стадионе — как ощущения?

— Супер! Перед игрой спрашивал у Сани Глеба: сколько, думаешь, на нас придет. Говорит: ну, тысяч двадцать. А здесь выходим — и биток. Полный стадион, сорок тысяч. Это просто поразило, учитывая, что не самая громкая вывеска. Болельщики «Челси» не разделяют матчи на важные и не очень. В отличие, например, от «Арсенала» — в прошлом году ведь на «Эмирейтс» были полупустые трибуны.

Матч 4-го тура Лиги Европы БАТЭ — «Челси» состоится 8 ноября на поле «Борисов-Арены». Начало — в 20.55.

 
Теги: Брест
 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко рассказал, что чувствовал, когда команда проигрывала "Челси" 0:2 после 8 стартовых минут матча Лиги Европы на "Стэмфорд Бридж".
 
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