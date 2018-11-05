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Лоукостер Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск

06.11.2018 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Лоукостер Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск
Фото из открытых источников

Чаба Балог отметил, что обсуждается вопрос об увеличении числа прямых авиарейсов в Беларусь. "У нас тесные, хорошие отношения с авиакомпанией венгерского происхождения - лоукостером Wizz Air. Попробуем обсудить с ней открытие прямых рейсов в Беларусь. Наверное, в следующем году представители компании приедут в Минск и начнут практическую реализацию", - сказал он.

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Прямые авиарейсы, по словам представителя МИД, важны не только для туристов, но и для бизнесменов. "Существуют прямые рейсы между странами два-три раза в неделю. Для бизнеса этого недостаточно", - добавил он.

Чаба Балог сегодня принял участие в белорусско-венгерском бизнес-форуме, который прошел в рамках 9-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На бизнес-форуме также присутствовал представители 12 венгерских компаний и около 40 белорусских. Обсуждались преимущества использования электронных торговых площадок во взаимной торговле двух стран, инвестиционные возможности Венгрии, особенности правового регулирования ведения бизнеса. В программе также деловые переговоры в формате B2B.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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