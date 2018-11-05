Метровая змея в шкафу напугала брестчанина

Ручную змею более метра длиной изъяли сотрудники Брестского городского отдела по ЧС из шкафа квартиры по улице Луцкой областного центра.



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Как рассказал корреспондентуZarya.by начальник караула Вадим Тобольчик, хозяева обнаружили земноводное в шкафу прихожей:

– Нам поступил тревожный звонок, и мы тут же выехали на место происшествия. Змея агрессии не проявляла, выглядела очень исхудавшей. По внешнему виду можно было заключить, что она скиталась долгое время и не питалась нормально. Змею поместили в специальный мешок и увезли на временный пункт передержки.

В поиске хозяев животное предъявили жильцам дома, предполагая, что змея сбежала от владельца и по вентиляционной шахте перебралась к соседям. Предполагаемый хозяин рептилию не признал. Значит – забралась из близлежащих домов.

В профессиональной практике Вадима Тобольчика змеи – существа нередкие, этот с начала года четвертый случай. По тревожным звонкам диких змей и ужей приходилось отлавливать на улице, в подъездах, домах и квартирах. Но еще никогда – ручных.