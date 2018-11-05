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Метровая змея в шкафу напугала брестчанина
06.11.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Ручную змею более метра длиной изъяли сотрудники Брестского городского отдела по ЧС из шкафа квартиры по улице Луцкой областного центра.
Как рассказал корреспондентуZarya.by начальник караула Вадим Тобольчик, хозяева обнаружили земноводное в шкафу прихожей:
– Нам поступил тревожный звонок, и мы тут же выехали на место происшествия. Змея агрессии не проявляла, выглядела очень исхудавшей. По внешнему виду можно было заключить, что она скиталась долгое время и не питалась нормально. Змею поместили в специальный мешок и увезли на временный пункт передержки.
В поиске хозяев животное предъявили жильцам дома, предполагая, что змея сбежала от владельца и по вентиляционной шахте перебралась к соседям. Предполагаемый хозяин рептилию не признал. Значит – забралась из близлежащих домов.
В профессиональной практике Вадима Тобольчика змеи – существа нередкие, этот с начала года четвертый случай. По тревожным звонкам диких змей и ужей приходилось отлавливать на улице, в подъездах, домах и квартирах. Но еще никогда – ручных.
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Ручную змею более метра длиной изъяли сотрудники Брестского городского отдела по ЧС из шкафа квартиры по улице Луцкой областного центра. Как рассказал...
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