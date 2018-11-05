ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Метровая змея в шкафу напугала брестчанина

06.11.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ручную змею более метра длиной изъяли сотрудники Брестского городского отдела по ЧС из шкафа квартиры по улице Луцкой областного центра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60380.php

Метровая змея в шкафу напугала брестчанина

Как рассказал корреспондентуZarya.by начальник караула Вадим Тобольчик, хозяева обнаружили земноводное в шкафу прихожей:

– Нам поступил тревожный звонок, и мы тут же выехали на место происшествия. Змея агрессии не проявляла, выглядела очень исхудавшей. По внешнему виду можно было заключить, что она скиталась долгое время и не питалась нормально. Змею поместили в специальный мешок и увезли на временный пункт передержки.

В поиске хозяев животное предъявили жильцам дома, предполагая, что змея сбежала от владельца и по вентиляционной шахте перебралась к соседям. Предполагаемый хозяин рептилию не признал. Значит – забралась из близлежащих домов.

В профессиональной практике Вадима Тобольчика змеи – существа нередкие, этот с начала года четвертый случай. По тревожным звонкам диких змей и ужей приходилось отлавливать на улице, в подъездах, домах и квартирах. Но еще никогда – ручных.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ручную змею более метра длиной изъяли сотрудники Брестского городского отдела по ЧС из шкафа квартиры по улице Луцкой областного центра. Как рассказал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реконструированный мост через Припять в Житковичском районе открыт с участием Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика