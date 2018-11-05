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МАРТ предлагает упорядочить подходы к изменению тарифов естественных монополий

06.11.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает упорядочить подходы к изменению тарифов на услуги естественных монополий, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60379.php

МАРТ предлагает упорядочить подходы к изменению тарифов естественных монополий

По мнению министра, систему тарифов естественных монополий нужно сделать более прозрачной и понятной. Для этого нужны в том числе научно обоснованные методики изменения тарифов. "Мы сегодня говорим о том, что отсутствуют методики установления цен. Это не обязательно четкие правила, на наш взгляд, должны быть индексы, которые были бы увязаны как с денежными доходами населения, так и с инвестициями", - пояснил он. Применение такой методики исключило бы необоснованное повышение тарифов - например, связанное исключительно с ростом доходов населения.

Такие подходы могут быть закреплены в новом законе о естественных монополиях. Предполагается также, что МАРТ будет определять порядок раскрытия субъектами естественных монополий информации о результатах своей деятельности. В законодательстве хотят закрепить полномочия МАРТ на установление порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги естественных монополий. Еще одно предложение - ввести институт публичных слушаний при установлении тарифов на услуги естественных монополий.

Кроме того, МАРТ инициирует изменение сферы естественных монополий. Например, в сфере электросвязи предлагается исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные телефоны и почтовую связь.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает упорядочить подходы к изменению тарифов на услуги естественных монополий, сообщил министр...
 
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