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В УО «БрГТУ» вузовский тур республиканского конкурса ОО «БРСМ» "Студент Года - 2018"

06.11.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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1 ноября 2018 года в Брестском государственном техническом университете состоялось важное событие для всего университета. В этот день прошел вузовский тур республиканского конкурса ОО «БРСМ» "Студент Года - 2018". Члены жюри совместно с учащимися вуза выбирали лучшего студента, который представит университет на областном этапе конкурса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60376.php

В УО «БрГТУ» вузовский тур республиканского конкурса ОО «БРСМ» "Студент Года - 2018"

Ежегодно, конкурс "Студент Года" объединяет всю студенческую молодежь страны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60376.php

В УО «БрГТУ» вузовский тур республиканского конкурса ОО «БРСМ» "Студент Года - 2018"

В университетском туре приняли участие 4 претендента на звание «Студент года – 2018»: Носко Оксана, Крупский Александр, Ярошевич Дарья, Лисовская Полина. Все конкурсанты были по-своему уникальны. Оксана предстала перед зрителями в роли успешного и творческого косплеера, Александр в роли джаз-исполнителя, Дарья презентовала себя, как истинная белорусочка, а Полина, как многогранная личность. Четыре этапа турнира, четыре трудных испытания и четыре выхода участников на сцену составили многогранную программу конкурса, длившуюся около двух часов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60376.php

В УО «БрГТУ» вузовский тур республиканского конкурса ОО «БРСМ» "Студент Года - 2018"

Члены жюри были приятно удивлены уровнем проведения и подготовкой участников. В результате первое место разделили 2 конкурсантки: Ярошевич Дарья и Лисовская Полина. Уже 8 ноября они представят родной университет на областном этапе конкурса, который пройдет в Полесском государственном университете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60376.php

В УО «БрГТУ» вузовский тур республиканского конкурса ОО «БРСМ» "Студент Года - 2018"

Желаем участницам победы во всех этапах соревнований!

 
 
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1 ноября 2018 года в Брестском государственном техническом университете состоялось важное событие для всего университета. В этот день прошел вузовский тур...
 
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