1 ноября 2018 года в Брестском государственном техническом университете состоялось важное событие для всего университета. В этот день прошел вузовский тур республиканского конкурса ОО «БРСМ» "Студент Года - 2018". Члены жюри совместно с учащимися вуза выбирали лучшего студента, который представит университет на областном этапе конкурса.



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Ежегодно, конкурс "Студент Года" объединяет всю студенческую молодежь страны.



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В университетском туре приняли участие 4 претендента на звание «Студент года – 2018»: Носко Оксана, Крупский Александр, Ярошевич Дарья, Лисовская Полина. Все конкурсанты были по-своему уникальны. Оксана предстала перед зрителями в роли успешного и творческого косплеера, Александр в роли джаз-исполнителя, Дарья презентовала себя, как истинная белорусочка, а Полина, как многогранная личность. Четыре этапа турнира, четыре трудных испытания и четыре выхода участников на сцену составили многогранную программу конкурса, длившуюся около двух часов.



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Члены жюри были приятно удивлены уровнем проведения и подготовкой участников. В результате первое место разделили 2 конкурсантки: Ярошевич Дарья и Лисовская Полина. Уже 8 ноября они представят родной университет на областном этапе конкурса, который пройдет в Полесском государственном университете.



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Желаем участницам победы во всех этапах соревнований!