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Финалисты конкурса Союзного государства - учителя Московского района г. Бреста

06.11.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Постоянный Комитет Союзного государства при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Министерства просвещения Российской Федерации с 1 июля по 1 октября 2018 г. провел Конкурс учителей начальных классов на лучший урок (внеклассное мероприятие) о Союзном государстве (далее – Конкурс). Соорганизаторы конкурса — РУП «Дом прессы».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60375.php

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На фото - Явтухович Юлия Игоревна ГУО «Средняя школа №26 г. Бреста» и Куц Алёна Николаевна ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа №9 г. Бреста»

Конкурс прошел на территории Беларуси и России. Поступило 374 заявки, 153 – из Республики Беларусь и 221 – из Российской Федерации (возраст участников Конкурса - учителей начальных классов на лучший урок не превышал 28 лет).

Цель Конкурса – поддержать современные форматы проведения в начальных классах учреждений образования уроков (внеклассных мероприятий) о Союзном государстве, способствовать становлению личности молодых граждан Союзного государства на основе преемственности общих культурно-исторических ценностей белорусского и российского народов.

Учителя начальных классов Московского района г. Бреста приняли активное участие в Конкурсе.

В число 5 финалистов из Республики Беларусь вошли учителя начальных классов Явтухович Юлия Игоревна ГУО «Средняя школа №26 г. Бреста», Куц Алёна Николаевна ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа №9 г. Бреста».

Поздравляем наших педагогов!

14-15 ноября 2018г в г. Минске состоится торжественная церемония награждения финалистов. В рамках торжественного мероприятия озвучат имя победителя.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Постоянный Комитет Союзного государства при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Министерства просвещения Российской Федерации с 1 июля по 1...
 
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