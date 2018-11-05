Бизнес-форум белорусских и иркутских деловых кругов пройдет в Бресте 14 ноября

Бизнес-форум деловых кругов Беларуси и Иркутской области пройдет в Бресте 14 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.



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Мероприятие состоится в рамках третьего заседания рабочей группы по развитию сотрудничества между республикой и российским регионом. С белорусской стороны рабочую группу возглавляет председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, с российской - губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Организацией деловой части программы - проведением бизнес-форума и контактно-кооперационной биржи - занимается Брестское отделение БелТПП.

В Беларусь прибудет делегация в количестве более 30 человек. Это представители органов государственного управления во главе с губернатором, представители деловых кругов - руководители компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств.

"Российская сторона выражает большую заинтересованность в проведении встреч с белорусскими предприятиями по поставкам в Иркутскую область продукции легкой промышленности (ткани, текстиль, трикотаж), дорожной и сельхозтехники, оборудования для мясо-молочной переработки, животноводческих комплексов, лифтового оборудования, услуг по строительству. Есть перспектива в развитии деловых контактов между медицинскими центрами, аптечными и торговыми сетями, агропромышленным комплексом, производителями молочной продукции", - отметили в региональном отделении БелТПП. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 9 ноября.

Помимо переговоров программой предусмотрено посещение ряда предприятий. В частности, гости побывают в СПК "Остромечево", ОАО "Брестхлебпром", "Брестсельмаш", "Полесьежилстрой", ООО "Панда", ознакомятся с производственным потенциалом машиностроительного предприятия "КОМПО", компании "СТиМ".

16-17 ноября визит делегации Иркутской области продолжится в Минске.