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Названа "банальная" причина срыва переговоров Путина и Трампа в Париже

06.11.2018 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Названа "банальная" причина срыва переговоров Путина и Трампа в Париже

фото: rbk.ru

Против полноформатного разговора между президентами России и США высказался лидер Франции Эмманюэль Макрон.

Такую версию озвучило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный европейский дипломатический источник. По его данным, президент Франции «попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи» по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Мероприятия стартовали в Париже 4 ноября, они продлятся восемь дней.

«Все оказалось банально», — сказал собеседник газеты.

Предложение провести встречу, «например, в Париже» Путин озвучил 23 октября во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Однако позднее вероятность такой встречи опровергли помощник президента России Юрий Ушаков и сам Трамп.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также уточнил, что полноценной встречи не будет, но президенты «на ногах» обсудят ее возможность. Песков отметил, что скорее всего, встреча американского и российского лидеров состоится во время саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе. "Гарантировано они [российский и американский лидеры] вместе окажутся в Аргентине на "двадцатке", поэтому в этом плане с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить [в Париже] именно об этой возможности", - цитирует Пескова ТАСС.

Саммит "двадцатки" в Аргентине намечен на 30 ноября - 1 декабря.

Предметом возможных переговоров называются планы США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В России опасаются, что после этого может начаться новая гонка вооружений. Вашингтон объясняет свои намерения в том числе тем, что Москва нарушает условия соглашения, пишет РБК.


 
 
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Против полноформатного разговора между президентами России и США высказался лидер Франции Эмманюэль Макрон.
 
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