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Названа "банальная" причина срыва переговоров Путина и Трампа в Париже
06.11.2018 15:30 — Разное | Ежедневник
фото: rbk.ru
Против полноформатного разговора между президентами России и США высказался лидер Франции Эмманюэль Макрон.
Такую версию озвучило издание
«Все оказалось банально», — сказал собеседник газеты.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также уточнил, что полноценной встречи не будет, но президенты «на ногах» обсудят ее возможность. Песков отметил, что скорее всего, встреча американского и российского лидеров состоится во время саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе. "Гарантировано они [российский и американский лидеры] вместе окажутся в Аргентине на "двадцатке", поэтому в этом плане с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить [в Париже] именно об этой возможности", - цитирует Пескова
Саммит "двадцатки" в Аргентине намечен на 30 ноября - 1 декабря.
Предметом возможных переговоров называются планы США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В России опасаются, что после этого может начаться новая гонка вооружений. Вашингтон объясняет свои намерения в том числе тем, что Москва нарушает условия соглашения, пишет
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Против полноформатного разговора между президентами России и США высказался лидер Франции Эмманюэль Макрон.
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