Родные Израилевича получили косвенное подтверждение того, что он находится в СИЗО КГБ

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У супруги Аркадия Израилевича приняли передачу в СИЗО КГБ. Тем не менее, официальной информации о задержании бизнесмена пока нет.

Как пишет TUT.BY со ссылкой на знакомых семьи Израилевича, супруга бизнесмена отнесла передачу в СИЗО КГБ. Передача была принята, что может указывать на местонахождение предпринимателя.

Ни одно силовое ведомство Беларуси пока не подтвердило задержание Израилевича. Напомним, информация о том, что бизнесмен из ТОП-20 0 задержан, появилась 31 октября.

Адвокат Аркадия Израилевича Елена Колозаева также пока не дала комментариев по поводу того, где находится ее клиент.