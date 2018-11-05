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Родные Израилевича получили косвенное подтверждение того, что он находится в СИЗО КГБ
06.11.2018 15:00 — Разное | Ежедневник
фото: kyky.org
У супруги Аркадия Израилевича приняли передачу в СИЗО КГБ. Тем не менее, официальной информации о задержании бизнесмена пока нет.
Как пишет
Ни одно силовое ведомство Беларуси пока не подтвердило задержание Израилевича. Напомним, информация о том, что бизнесмен из
Адвокат Аркадия Израилевича Елена Колозаева также пока не дала комментариев по поводу того, где находится ее клиент.
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У супруги Аркадия Израилевича приняли передачу в СИЗО КГБ. Тем не менее, официальной информации о задержании бизнесмена пока нет.
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