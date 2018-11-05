﻿ В США началось голосование на промежуточных выборах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США началось голосование на промежуточных выборах

06.11.2018 15:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Избирательные участки открылись на Восточном побережье США в рамках промежуточных выборов, сообщают во вторник западные СМИ.

Первые избирательные участки открылись в 6:00 по местному времени (14:00 мск).

Позже голосование начнется и в других частях США.

Досрочно на выборах проголосовали порядка 35 млн американцев, что СМИ расценивают как признак предстоящей высокой явки. В 2014 году на промежуточных выборах заранее проголосовали 20 млн человек.

На выборах будет полностью переизбрана Палата представителей (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Помимо этого, будут избраны губернаторы в 36 штатах.

По оценкам агентства Bloomberg, у демократов больше шансов на то, чтобы получить большинство в нижней палате Конгресса, нежели в Сенате. Опрос телеканала CNN показывает, что демократам, вероятно, удастся обеспечить себе большинство в Палате представителей и получить 225 из 435 мест.

В том случае, если Демократической партии удастся получить большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, это позволит им ограничивать политические полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, не давая ход многим его проектам.

По мнению наблюдателей, эти выборы станут индикатором отношения американцев к действующему президенту, чьи инициативы воспринимаются зачастую неоднозначно.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избирательные участки открылись на Восточном побережье США в рамках промежуточных выборов, сообщают во вторник западные СМИ. Первые избирательные участки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Родные Израилевича получили косвенное подтверждение того, что он находится в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика