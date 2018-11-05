Stand Up-комик Виктор Комаров отправится в большой тур по Беларуси с новой концертной программой

Один из самых известных участников «Stand Up на ТНТ» приедет в Беларусь с новой программой. Этой осенью комик выступит в девяти белорусских городах: тур стартует 21 ноября в гомельском ГЦК, 22 ноября Комаров выступит в КЗ «Могилев», 23 ноября – в новополоцком ОАО «Нафтан», 24 ноября – в витебской филармонии, 25 ноября – в минском Центральном Доме офицеров, 26 ноября – в Колледже Искусств в Гродно, 27 ноября тур завершится в ДК Профсоюзов Бреста.

Все билеты на минский концерт были распроданы за месяц до мероприятия, поэтому организаторами было объявлено дополнительное шоу в 17:00.





Наряду с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Тимуром Каргиновым и Юлией Ахмедовой, Виктор Комаров стал одним из первых резидентов шоу «StandUp» на канале ТНТ. Он один из немногих участников шоу, кто не имеет четкого амплуа и узкой тематики шуток. Виктор пишет на самые разнообразные темы, рассказывая о реально пережитых событиях в очень комичной, но при этом позитивной форме. В своих выступлениях артист часто апеллирует к многочисленным слабостям собственного характера, смеётся над собой и проблемами, которые близки многим.





Сегодня шоу StandUp на телеканале ТНТ находится на лидирующих позициях в рейтинге юмористических проектов на ТВ. Один из секретов популярности проекта в том, что каждый зритель может найти в нем что-то для себя. Резиденты шоу способны рассказать о простых житейских ситуациях с юмором. В шутках комика зрители могут узнать себя и своих друзей. Участники Stand Up помогают нам взглянуть на все бытовые неурядицы через призму иронии.

При этом концерты юмористов привлекает зрителей не просто шутками. Каждая история, рассказанная комиком, представляет собой небольшое театральное представление, сыгранное одним человеком.

Благодаря уникальной харизме и манере подачи материала, выступления Виктора Комарова напоминают посиделки со старым другом, от шуток которого трудно не хохотать в голос. Лично убедиться в этом можно будет на концерте в вашем городе.

Даты тура Виктора Комарова по Беларуси:

21 ноября – Гомель, Городской Центр Культуры

22 ноября – Могилев, КЗ «Могилев»

23 ноября – Новополоцк, Дворец культуры ОАО "Нафтан"

24 ноября – Витебск, Витебская областная филармония

25 ноября – Минск, Центральный Дом офицеров

26 ноября – Гродно, Гродненский государственный колледж искусств

27 ноября – Брест, Дворец Культуры Профсоюзов

Билеты на сайте kvitky.by и в кассах вашего города.