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Евро и российский рубль подорожали перед праздниками
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара снизился на 0,0026 рубля - до 2,1211 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0036 рубля - до 2,4219 BYN/EUR.
Курс российского рубля поднялся на 0,0026 рубля - до 3,2157 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 6 ноября валютная корзина подорожала на 0,04%.
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По итогам валютных торгов 6 ноября белорусский рубль немного укрепился к доллару.
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