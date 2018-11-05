Чем так дорог властям предприниматель Мартынов, которого Лукашенко хочет наградить



Фото: president.gov.by

«Принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать».

Фото: kp.by

Рассматривают успехи его бизнеса как свои

«Есть рассуждения, что, мол, продали объект за небольшие деньги. Но нужно понимать, что продают со всеми имеющимися долгами и обязательствами по тому, что нужно сделать для восстановления. Это гораздо дороже, чем в чистом поле строить предприятие. То есть на деле это не стоит одну базовую, а обходится гораздо дороже».

«Если вы договоритесь о том, что будете работать на конечный результат, то есть на продажу этих шуб, то считай, что получишь столько пушнины, сколько надо. Мы просто заставим по нормальным ценам тебе продавать».

Мартынов тянет социалку

На открытии спорткомплекса предприятия «Красный Октябрь». Фото: vitvesti.by

Бизнесмен улавливает желания Лукашенко

Фото: president.gov.by

Взгляды бизнесмена и властей часто совпадают

«Сегодня мы конкурируем друг с другом на внутреннем рынке. И есть такая славянская ментальность: «ага, эта продукция продается хорошо, и я начну выпускать».

«Законодательство в нашей стране позволяет развиваться частному сектору, и поверьте, лучше, чем в той же Германии».

Мартынов является выходцем из деревни