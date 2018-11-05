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Чем так дорог властям предприниматель Мартынов, которого Лукашенко хочет наградить

06.11.2018 15:01 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Руководитель страны в шутку даже предложил присвоить ему звание Героя Беларуси.

На открытии после модернизации Витебского мехового комбината 2 ноября Александр Лукашенко пошутил, что гендиректор холдинга «Марко» Николай Мартынов может быть выдвинут на получение звания «Герой Беларуси». А потом серьезно добавил:

«Принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать».


UDF.BY называет причины, почему власти так хорошо относятся к 61-летнему частнику.

Чем так дорог властям предприниматель Мартынов, которого Лукашенко хочет наградить

Фото: kp.by


Рассматривают успехи его бизнеса как свои

На бумаге «Марко» (название получилось от слов «Мартынов» и «компания») является частной компанией. На деле же все намного сложнее. Николай Мартынов на ряду с такими крупными бизнесменами как Александр Мошенский, Юрий Чиж, Александр Шакутин вряд ли бы смог добиться в нынешней Беларуси большого успеха, если бы не открытая и серьезная поддержка властей.

Десять лет назад с согласия руководителя страны холдинг «Марко» выкупил государственный пакет акций ОАО «Красный Октябрь». Пять лет назад холдинг купил за одну базовую Витебский меховой комбинат.

Власти давали «Марко» внушительный бюджетный заём под минимальный процент, возмещали часть процентов за пользование кредитами, предоставляли гарантии банкам в погашении кредитов.

Николаю Мартынову приходилось даже оправдываться:

«Есть рассуждения, что, мол, продали объект за небольшие деньги. Но нужно понимать, что продают со всеми имеющимися долгами и обязательствами по тому, что нужно сделать для восстановления. Это гораздо дороже, чем в чистом поле строить предприятие. То есть на деле это не стоит одну базовую, а обходится гораздо дороже».


То, что власти рассматривают «Марко» не только как частный холдинг, доказывают слова Александра Лукашенко 2 ноября:

«Если вы договоритесь о том, что будете работать на конечный результат, то есть на продажу этих шуб, то считай, что получишь столько пушнины, сколько надо. Мы просто заставим по нормальным ценам тебе продавать».



Мартынов тянет социалку

Предприниматель регулярно и по многу вкладывает деньги в социальные объекты и мероприятия.

Николая Мартынова знают как главного мецената в Дубровенском районе, на его малой родине. Недавно он переоснастил местный социально-педагогический центр. В Витебске в этом году открыли спорткомплекс предприятия «Красный Октябрь».

Холдинг «Марко» — генеральный партнер фестиваля «Славянский базар в Витебске».

Чем так дорог властям предприниматель Мартынов, которого Лукашенко хочет наградить

На открытии спорткомплекса предприятия «Красный Октябрь». Фото: vitvesti.by


Бизнесмен улавливает желания Лукашенко

Недавний пример – весной «Марко» взялось за изготовление отечественных лыжных ботинок. При этом на холдинге поначалу даже не знали, какая в них потребоность в стране.

До этого руководитель МВД Игорь Шуневич продемонстрировал первые белорусские клюшки, изготовленные заключенными.

Чем так дорог властям предприниматель Мартынов, которого Лукашенко хочет наградить

Фото: president.gov.by


Взгляды бизнесмена и властей часто совпадают

Мировозрение Николая Мартынова сформировалось в советское время, он сам признавался, что и сегодня остается советским человеком. Бизнесмен заявлял, что концерну «Беллегпром» следует заняться устранением конкуренции среди производителей обуви и сегментацией:

«Сегодня мы конкурируем друг с другом на внутреннем рынке. И есть такая славянская ментальность: «ага, эта продукция продается хорошо, и я начну выпускать».


Мартынов также говорил:

«Законодательство в нашей стране позволяет развиваться частному сектору, и поверьте, лучше, чем в той же Германии».


Предприниматель был среди основателей «Белой Руси» и много лет входит в состав Совета Республики.


Мартынов является выходцем из деревни

Возможно, еще одной причиной для личной симпатии Александра Лукашенко к бизнесмену является то, что Николай Мартынов вырос в деревне. В интервью бизнесмен неоднократно вспоминал, как бедно жила его семья и сколько ему приходилось трудиться с самого детства.

Напомним, что такие бизнесмены как Юрий Чиж и Александр Шакутин также выросли в деревне.

У Николая Мартынова уже есть медаль «За трудовые заслуги», но, видно, это его не последняя государственная награда.

 
Теги: Витебск
 
 
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Руководитель страны в шутку даже предложил присвоить ему звание Героя Беларуси.
 
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