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Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»
Новости Беларуси. Лучший «Студент года» назван в столице. Городской этап конкурса прошел в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состязании участвовали 11 человек.
Зрители окунулись в увлекательное путешествие по стране. Одним из главных условий конкурса было ярко представить Беларусь для тех, кто приедет к нам во время II Европейских игр.
Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Павле Лапатинский, студент БГПУ им. Максима Танка:
Кирилл Анацкий, студент Академии управления при Президенте:
Победу одержал студент Белорусского государственного университета культуры и искусств. Игорь Гелдинский вместе с тремя другими финалистами представит Минск на итоговом шоу конкурса.
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Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»
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Новости Беларуси. Лучший «Студент года» назван в столице. Городской этап конкурса прошел в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в...
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