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Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

06.11.2018 15:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лучший «Студент года» назван в столице. Городской этап конкурса прошел в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состязании участвовали 11 человек.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Зрители окунулись в увлекательное путешествие по стране. Одним из главных условий конкурса было ярко представить Беларусь для тех, кто приедет к нам во время II Европейских игр.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Хочется выбрать лучшего студента, который будет показывать свои лучшие навыки и участвует во всех спортивных мероприятиях.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Павле Лапатинский, студент БГПУ им. Максима Танка:
От конкурса я ожидаю новых впечатлений, эмоций. Каждый выход на сцену – определенный опыт.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Кирилл Анацкий, студент Академии управления при Президенте:
Это вызов, возможность проявить себя.

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Победу одержал студент Белорусского государственного университета культуры и искусств. Игорь Гелдинский вместе с тремя другими финалистами представит Минск на итоговом шоу конкурса.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лучший «Студент года» назван в столице. Городской этап конкурса прошел в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в...
 
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