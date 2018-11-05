|
В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода
Новости Беларуси. 6 ноября в Могилёве продемонстрировали первую пробную партию уникального для нашей страны технического углерода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производство технического углерода – это новое наукоемкое направление в белорусской промышленности. Продукция предназначена для дальнейшего производства шин, пластиков, полимеров и искусственных волокон.
Ранее сырье закупали за рубежом. Отечественный технический углерод уже отправлен на «Белшину», и здесь остались довольны материалом.
Инновационное производство развернулось в свободной экономической зоне. Российский инвестор вкладывает в строительство более 100 миллионов долларов. Пока введен первый из четырех технологических потоков. На полную мощность предприятие планирует выйти в ближайшие два года.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
После выхода на полную мощность на предприятии будет создано почти 500 рабочих мест. Инженерно-техническими кадрами обеспечат могилевские вузы.
Новости по теме
«Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ
Выводят карпа без чешуи и создают лекарства для рыбы. Показываем, как работают белорусские ихтиологи
Разработка поможет не перепутать дверь с окном: каким образом работает белорусское устройство для ориентирования слепых?
‡агрузка...
Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»
В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода
Польша может запретить въезд иностранцам без прививок
Американских экспертов впечатлила «готовность белорусского руководства идти на контакт»
Александр Лукашенко: проблема российской базы на территории Беларуси надуманная
Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово
«Марш миллиона масок» прошёл в Лондоне
В колледже Камеруна похитили более 80 человек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 6 ноября в Могилёве продемонстрировали первую пробную партию уникального для нашей страны технического углерода, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)