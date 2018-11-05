Минтруда рассказало, как подтвердить свою занятость или учебу за границей

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В соответствии с декретом N3 трудоспособные граждане, не занятые в экономике, должны обеспечивать полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Однако если гражданин Беларуси получает образование на дневной форме обучения либо работает за рубежом и может подтвердить это документально, в соответствующие списки "плательщиков" его включать не будут. С соответствующим пояснением выступило Министерство труда и соцзащиты.

Для подтверждения своей занятости за пределами Беларуси необходимо предоставить соответствующие документы. Такими документами могут быть копия трудового договора (контракта); копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности; копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности.

В случае, если белорус получает образование за границей, нужно предоставить справку из учреждения образования; копию договора на оказание образовательных услуг или копии иных документов, подтверждающих факт обучения.

Документы должны быть представлены в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации гражданина. Важно, что документы должны быть оформлены на русском или белорусском языке (перевод должен быть заверен нотариально, апостилем или иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой он осуществляется).