Представитель МИД Венгрии: Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск

Госсекретарь МИД Венгрии Чаба Балог рассказал, что венгерский лоукостер Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск, пишет БелТА. Правда, он никак не упомянул про отношение к этой затее представителей Беларуси − сказал лишь о желании правительства своей страны реализовать ту идею.

Чаба Балог заявил, что обсуждается увеличение числа прямых авиарейсов в Беларусь: «У нас тесные, хорошие отношения с авиакомпанией венгерского происхождения − лоукостером Wizz Air. Попробуем обсудить с ней открытие прямых рейсов в Беларусь. Наверное, в следующем году представители компании приедут в Минск и начнут практическую реализацию».

Это, по словам политика, нужно не только туристам, но и бизнесменам: «Существуют прямые рейсы между странами два-три раза в неделю. Для бизнеса этого недостаточно».

Чаба Балог сегодня, 6 ноября, участвовал в беларуско-венгерском бизнес-форуме, на который приехали представители 12 венгерских компаний и около 40 беларуских. Обсуждали использование электронных торговых площадок, инвестиционные возможности Венгрии и многое другое.

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