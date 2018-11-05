От 5 до 50. Организаторы Евроигр-2019 в Минске представили билетную программу

Оргкомитет II Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня 2019 года в Минске, представил билетную программу.

Общее количество спортивных сессий, на которые будет осуществляться продажа билетов во время проведения II Европейских игр 2019 года — 111.

Общее количество посадочных мест на трибунах во время II Европейских игр 2019 года (с возможным увеличением количества мест до 535 000) — 375 000.

При этом 18 спортивных сессий пройдут в самый насыщенный соревновательный день — 25 июня 2019 года.

Билетная политика была разработана с учетом различных экономических

возможностей каждого зрителя. Самый доступный билет — 5 белорусских рублей (или 2 евро). Самый дорогой билет на спортивные соревнования — 50 белорусских рублей (или 20 евро).

Дополнительно будет разработана программа VIP-гостеприимства, которая будет включать не только билет, но и доступ в VIP-зоны. Презентация программы состоится не позднее февраля 2019-го, после окончательного просчета вместимости VIP-зон.

Граждане 74 стран смогут приехать в Беларусь без визы с 10 июня по 10 июля (включая дни прилета и вылета). Безвизовый режим распространяется по билету на все пункты пропуска.

Для безвизового въезда необходимы:

1. Действительный паспорт.

2. Билет.

3. Медицинская страховка на сумму 10 000 евро (может быть приобретена по приезде).