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От 5 до 50. Организаторы Евроигр-2019 в Минске представили билетную программу
Оргкомитет II Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня 2019 года в Минске, представил билетную программу.
Общее количество спортивных сессий, на которые будет осуществляться продажа билетов во время проведения II Европейских игр 2019 года — 111.
Общее количество посадочных мест на трибунах во время II Европейских игр 2019 года (с возможным увеличением количества мест до 535 000) — 375 000.
При этом 18 спортивных сессий пройдут в самый насыщенный соревновательный день — 25 июня 2019 года.
Билетная политика была разработана с учетом различных экономических
Дополнительно будет разработана программа VIP-гостеприимства, которая будет включать не только билет, но и доступ в VIP-зоны. Презентация программы состоится не позднее февраля 2019-го, после окончательного просчета вместимости VIP-зон.
Граждане 74 стран смогут приехать в Беларусь без визы с 10 июня по 10 июля (включая дни прилета и вылета). Безвизовый режим распространяется по билету на все пункты пропуска.
Для безвизового въезда необходимы:
1. Действительный паспорт.
2. Билет.
3. Медицинская страховка на сумму 10 000 евро (может быть приобретена по приезде).
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Оргкомитет II Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня 2019 года в Минске, представил билетную программу.
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