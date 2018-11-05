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Автомобильный пылесос Xiaomi оценили в 29 долларов

06.11.2018 16:04 — Разное | Tut.by  
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На краудфандинговой платформе Xiaomi недавно представили автомобильный пылесос Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner. Об этом пишет gagadget.com.


Устройство заключено в корпус диаметром в 7,5 сантиметра — в теории оно должно поместиться в машинных подстаканниках. В наличии и достаточно мощный двигатель, совершающий 32 000 оборотов в минуту и дающий давление в 5 000 Па. Мощность всасывания — 80 Вт, циклонная система оснащается двойной системой фильтрации, задерживающей частицы размером до 0,3 мкм.


На одном заряде аккумулятора аппарат может продержаться до 13 минут, зарядка занимает полтора часа. Для уборки труднодоступных мест есть специальный светодиод, в наличии также насадка с перемещающейся щеткой. В Китае за устройство будут просить около 29 долларов.

 
 
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О сроках появления на международном рынке пока ничего неизвестно.
 
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