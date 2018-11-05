Билл Гейтс анонсировал работающий без воды унитаз и протестировал его на человеческих фекалиях

Билл Гейтс представил проект унитаза, работающего без подключения к канализации и использования воды. Презентация состоялась на выставке Reinvented Toilet Expo в Китае, где более 20 компаний со всего мира презентовали инновации в области переработки отходов. Об этом пишет TJournal.



Источник: reuters

Унитаз от Билла Гейтса использует несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрение. Концепция, по словам миллиардера, почти готова, и вскоре ее передадут производителям для тестового выпуска на рынок. Устройство разработал Фонд имени Билла Гейтса, за семь лет получивший более 200 миллионов долларов финансирования.

Для демонстрации устройства Гейтс вышел на сцену со стеклянной банкой: «Вы можете догадаться, что находится внутри — да, вы правы — это человеческие фекалии». Предприниматель отметил, что в таком количестве может содержаться до 200 триллионов ротавирусных клеток, 20 миллиардов бактерий Шигеллы и 100 тысяч яиц паразитического червя.

«Честно говоря, даже 10 лет назад я бы не подумал, что так много узнаю о фекалиях», — добавил Гейтс. По его данным, подобные унитазы обойдутся в 500 долларов за штуку и сначала появятся в школах и многоквартирных домах. По мнению миллиардера, домохозяйки будут также активно ставить себе устройства с химикатами, как в конце XX века покупали компьютеры от Microsoft.

Как пояснило Би-би-си, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,3 миллиарда человек на Земле не имеют доступа к основной санитарии. По оценкам ЮНИСЕФ, около 500 тысяч детей до пяти лет ежегодно умирают от осложнений диареи, прежде всего в Южной Азии и странах Африки.