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Билл Гейтс анонсировал работающий без воды унитаз и протестировал его на человеческих фекалиях
Билл Гейтс представил проект унитаза, работающего без подключения к канализации и использования воды. Презентация
Унитаз от Билла Гейтса использует несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрение. Концепция, по словам миллиардера, почти готова, и вскоре ее передадут производителям для тестового выпуска на рынок. Устройство разработал Фонд имени Билла Гейтса, за семь лет получивший более 200 миллионов долларов финансирования.
Для демонстрации устройства Гейтс вышел на сцену со стеклянной банкой: «Вы можете догадаться, что находится внутри — да, вы правы — это человеческие фекалии». Предприниматель отметил, что в таком количестве может содержаться до 200 триллионов ротавирусных клеток, 20 миллиардов бактерий Шигеллы и 100 тысяч яиц паразитического червя.
«Честно говоря, даже 10 лет назад я бы не подумал, что так много узнаю о фекалиях», — добавил Гейтс. По его данным, подобные унитазы обойдутся в 500 долларов за штуку и сначала появятся в школах и многоквартирных домах. По мнению миллиардера, домохозяйки будут также активно ставить себе устройства с химикатами, как в конце XX века покупали компьютеры от Microsoft.
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Унитаз от Билла Гейтса использует несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрение.
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