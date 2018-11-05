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Ученые рассказали, как связаны орехи и лишний вес

06.11.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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Орехи каждый день могут помочь избежать ожирения и снизить риск болезней сердца. Результаты исследования представили на научной сессии Американской ассоциации кардиологов, пишет EurekAlert.


Фото: Unsplash.com

Ученые анализировали анкеты более 126 тысяч человек без хронических заболеваний, которые раз в четыре года сообщали, как часто едят определенные продукты.

Те, кто ел около 30 граммов орехов или две столовые ложки ореховой пасты в день, как правило, имели меньший риск ожирения. Те, кто употреблял данную порцию орехов вместо порции красного или переработанного мяса, картофеля фри или чипсов, а также десертов, как правило, набирали меньше веса за четыре года.

— Люди часто воспринимают орехи как высококалорийный продукт с большим содержанием жира, так что сомневаются, могут ли орехи быть здоровым перекусом. Однако они ассоциируются с меньшим набором веса и ЗОЖ, — сказал ведущий автор исследования, доктор Лю Сяоран. — Как правило, взрослый набирает около полкилограмма в год. Кажется, немного, но если посчитать за 20 лет, это существенно. Если заменить на орехи порцию менее здоровой пищи — например, сладких десертов — то это может помочь предотвратить постепенное увеличение веса и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Орехи каждый день могут помочь избежать ожирения и снизить риск болезней сердца.
 
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