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Приоритеты расставлены правильно

06.11.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Приоритеты расставлены правильно

Из всех бедствий пожар, пожалуй, самое страшное событие. Чтобы предупредить огненные происшествия, нужно строго выполнять правила пожарной безопасности. Обучение им населения – приоритетное направление в работе спасателей-пожарных.

В Кобринском районе регулярно проводятся встречи с населением. Работники РОЧС совместно с корреспондентами районной газеты «Кобрынскі Веснік» проводят собрания трудовых коллективов, участвуют в сельских сходах граждан, во время которых  анализируют с участниками оперативную обстановку с пожарами в республике, области и районе, рассказывают о причинах огненных происшествий и о том, какие меры безопасности необходимо соблюдать, чтобы не допустить подобных трагедий.

– Причиной всех огненных ЧП в районе является неосторожность, невнимательность и беспечность граждан. В основном пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем при курении, – отметил во время выступления перед жителями аг. Буховичи инженер инспекции надзора и профилактики Кобринского РОЧС Артём Линкевич.  Он также напомнил, что в преддверии отопительного сезона владельцам домов с печным отоплением следует прочистить и побелить дымоходы, устранить трещины, прибить предтопочные листы.

Во время совещания со старостами деревень Новоселковского сельского Совета первый заместитель начальника, начальник ИНиП  РОЧС  Олег Ващук обратился к общественным лидерам с просьбой поспособствовать в своих населённых пунктах  правильному наведению порядка на частных подворьях. Он напомнил о недопущении выжигания сухой растительности и об административной ответственности за нарушение норм и правил пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных участках.

На сельском сходе в д.Батчи главной темой разговора стало предупреждение пожаров по причине детской шалости. Старший инспектор ГПиВО Кобринского РОЧС Андрей Абрамчук рассказал о пожарах, на которых погибли дети,  и призвал не повторять печальных ошибок. Спасатель также напомнил сельчанам алгоритм действий в случае обнаружения пожара, основные правила пожарной безопасности при эксплуатации газового и  электрического оборудования.

Не менее действенной формой профилактической работы является выезд работников МЧС на предприятия для встреч с трудовыми коллективами. Профилактическая беседа состоялась в ОАО «Агро-Кобринское».

 

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

 
 
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