﻿ Кафетерий универсама "Брест" украсили поделками из кофейных зерен. 21.by
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Кафетерий универсама "Брест" украсили поделками из кофейных зерен

06.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Побывав в уютном кафетерии универсама «Брест» на улице Брестской, вы не сможете не заметить необычные картины-поделки, которыми украшен его интерьер. Заметите и подумаете: «Наверное, какой-то высококлассный дизайнер трудился над этими работами. Настолько они оригинальны и качественно сделаны». И удивитесь еще больше, когда узнаете, что их сделал отнюдь не профессионал, а замечательная рукодельница, работник этого универмага.




  Речь идет о Людмиле Вечерко (на снимке),  продавце-консультанте 7-го разряда ОАО «Север-Пинск» универсам «Брест». Людмила Григорьевна закончила Брестский колледж торговли и не помышляла о творчестве. Впрочем, пробовала вязать, но поняла, что это не ее направление. А когда увидела, как  соседка мастерит из бумаги кашпо, тоже увлеклась плетением из бумажной лозы. Кто-то скажет: сколько же это мороки! А кому-то нравится крутить на спицу нарезанную вдоль бумагу и придумывать из нее всякие красивые и полезные в хозяйстве вещи. Настоящий антистресс и полет фантазии! Вначале Людмила также попробовала смастерить кашпо и корзинки для цветов. Затем - куклу, вазу, мельницу, пасхальные корзинки... Детали хоть и бумажные, но они становятся прочными за счет нанесенных на них в несколько слоев лака, клея и краски. 




  В магазине узнали об увлечении сотрудницы и предложили ей поработать над оформлением зала кафетерия. Вышли потрясающие композиции из кофейных зерен и бумажной лозы. Оригинально смотрится «пролитый» из чашки кофе. На стенах — объемные композиции из этого же материала.

  Приятно, когда увлечение одного приносит эстетическое удовольствие многим.

  Елена ЖУК
  Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
 
Теги: Брест
 
 
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  Побывав в уютном кафетерии универсама «Брест» на улице Брестской, вы не сможете не заметить необычные картины-поделки, которыми украшен его интерьер. Заметите и...
 
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