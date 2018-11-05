Побывав в уютном кафетерии универсама «Брест»

на улице Брестской, вы не сможете не заметить необычные картины-поделки, которыми украшен его интерьер. Заметите и подумаете: «Наверное, какой-то высококлассный дизайнер трудился над этими работами. Настолько они оригинальны и качественно сделаны». И удивитесь еще больше, когда узнаете, что их сделал отнюдь не профессионал, а замечательная рукодельница, работник этого универмага.







Речь идет о Людмиле Вечерко (на снимке), продавце-консультанте 7-го разряда ОАО «Север-Пинск» универсам «Брест». Людмила Григорьевна закончила Брестский колледж торговли и не помышляла о творчестве. Впрочем, пробовала вязать, но поняла, что это не ее направление. А когда увидела, как соседка мастерит из бумаги кашпо, тоже увлеклась плетением из бумажной лозы. Кто-то скажет: сколько же это мороки! А кому-то нравится крутить на спицу нарезанную вдоль бумагу и придумывать из нее всякие красивые и полезные в хозяйстве вещи. Настоящий антистресс и полет фантазии! Вначале Людмила также попробовала смастерить кашпо и корзинки для цветов. Затем - куклу, вазу, мельницу, пасхальные корзинки... Детали хоть и бумажные, но они становятся прочными за счет нанесенных на них в несколько слоев лака, клея и краски.







В магазине узнали об увлечении сотрудницы и предложили ей поработать над оформлением зала кафетерия. Вышли потрясающие композиции из кофейных зерен и бумажной лозы. Оригинально смотрится «пролитый» из чашки кофе. На стенах — объемные композиции из этого же материала.



Приятно, когда увлечение одного приносит эстетическое удовольствие многим.



Елена ЖУК

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ