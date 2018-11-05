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Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов

06.11.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 4 ноября посетил городской поселок Болбасово в Оршанском районе.
Глава государства ознакомился с благоустройством и социальным развитием Болбасово. Общаясь с местными жителями, он рассказал, что в Беларуси поэтапно занимались наведением порядка в стране, начиная от столицы и заканчивая агрогородками. Однако несколько в стороне остались небольшие поселки, наподобие Болбасово. «Чистоту, порядок мы навели, но это придется вам самим поддерживать», — отметил Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей. Поселки, как Болбасово или Копысь, — это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране.
Президент призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей.
Он также подчеркнул, что не является сторонником исключительно рыночного подхода и государство продолжит играть необходимую роль в развитии территорий — их благоустройстве, создании новых рабочих мест. «Эта красота будет востребована людьми только тогда, когда им будет, где работать. Поэтому надо еще и создавать рабочие места», — отметил Президент. Для придания импульса экономическому развитию в настоящее время возле Болбасово развернуто строительство, восстанавливается аэропорт, возле которого разместится крупный промышленно-логистический центр. «Здесь прекрасная логистика — международная автомобильная трасса, железнодорожный узел, будет воздушная гавань», — добавил Александр Лукашенко.
Глава государства призвал по-хозяйски подходить к использованию пустующих зданий и помещений, ведь некоторые из них можно не сносить, а переоборудовать под другие цели, в том числе развитие бизнеса, создание организаций для обслуживания населения.
«Этот поселок для меня — символ нашей неразрывной дружбы с россиянами. Здесь много работало (во времена СССР. — Прим. БЕЛТА), большинство русских людей. Белорусы, русские, украинцы… Это был один из стратегических военных аэродромов. И пусть этот восстановленный поселок будет символом нашей нерушимой дружбы славянских народов, прежде всего россиян и белорусов. Это как памятник», — сказал Президент.
Во время общения с жителями Болбасово глава государства коснулся и демографического вопроса, высказав пожелание, чтобы в семьях было не менее трех детей.
Александр Лукашенко прошел по центральной улице городского поселка, ознакомившись с благоустройством населенного пункта. Президент лично оценил ассортимент в двух продуктовых магазинах, один из которых государственный, а другой частный. Было отмечено, что в целом и тот, и другой пользуются спросом у покупателей, а цены на те или иные товары могут отличаться, однако в среднем находятся примерно на одинаковом уровне.
В процессе общения с местными жителями был поднят и вопрос улучшения обслуживания при торговле промышленными товарами. Глава государства распорядился в течение года рассмотреть варианты и решить этот вопрос.
Президент подробно интересовался использованием тех или иных объектов в городском поселке, давая по ходу необходимые поручения или советы.
Александр Лукашенко посетил в Болбасово и обновленный Дом культуры, ознакомился с работой этого учреждения, где созданы возможности не только по эстетическим направлениям, таким как танцы и пение, но и для занятий фитнесом, оборудован тренажерный зал. Глава государства пообщался с посетителями Дома культуры, среди которых было немало совсем юных жителей поселка, с удовольствием послушал песни в исполнении местных коллективов. И дети, и взрослые получили от белорусского лидера сладкие подарки — для них были специально припасены плитки шоколада «Президент».
После осмотра благоустроенного поселка и общения с местными жителями Александр Лукашенко лично ознакомился с ходом строительства в Болбасово мультимодального промышленно-логистического комплекса.

По материалам БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 4 ноября посетил городской поселок Болбасово в Оршанском районе. Глава государства ознакомился с благоустройством и...
 
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Полымя
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