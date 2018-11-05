В Мозыре вынесли приговор женщине, которая летом во дворе сбила 5-летнюю девочку

5 ноября Мозырский районный суд вынес приговор водителю внедорожника, которая летом сбила в одном из дворов райцентра ребенка. Подробности сообщила пресс-секретарь облсуда Ольга Барсукова.





Инцидент произошел вечером 5 июля на улице Веры Хоружей. 45-летняя водитель Mitsubishi Outlander наехала на 5-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на дорогу. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы.

Водитель признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ей назначено наказание в виде двух лет «домашней химии» с лишением прав на пять лет. Также женщина должна выплатить родителям пострадавшей девочки 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.