ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неожиданно: Билл Гейтс стал проводником революции в области санитарии и представил новый туалет

06.11.2018 16:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Неожиданно: Билл Гейтс стал проводником революции в области санитарии и представил новый туалет

фото: rbc.ru

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, перерабатывающий продукты жизнедеятельности человека в удобрения и нуждающийся в воде и сточных трубах для работы.

Презентуя новинку, Гейтс сравнил переход от традиционных устройств к безводным с революцией в области вычислительной техники в середине 1970-х годов, связанной с распространением компьютеров.

Безводный туалет работает по принципу отделения твердых отходов от жидких — оба вида нечистот затем перерабатываются в химические удобрения, сообщает РБК.

«Технологии, которые вы видите здесь, являются самыми значительными достижениями в области санитарии почти за 200 лет», — цитирует Гейтса Bloomberg.

Туалет был создан на средства благотворительного фонда, созданного Биллом Гейтсом и его супругой. На разработку чуда сантехники было потрачено 200 млн долларов. Чтобы новинка пошла в массовое производство, Гейтс готов потратить еще столько же.

В своем выступлении Гейтс подчеркнул, что плохая санитария становится причиной смерти 500 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Борьба с последствиями инфекций, вызванных загрязненной водой, приводит к росту годовых затрат на здравоохранение на 233 млрд долларов.

Продемонстрировав на презентации банку с фекалиями, Гейтс заявил, что это хорошее напоминание о том, что в таком небольшом образце «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл и 100 тыс. яиц червей паразитов».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, перерабатывающий продукты жизнедеятельности человека в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика