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Неожиданно: Билл Гейтс стал проводником революции в области санитарии и представил новый туалет
06.11.2018 16:30 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, перерабатывающий продукты жизнедеятельности человека в удобрения и нуждающийся в воде и сточных трубах для работы.
Презентуя новинку, Гейтс сравнил переход от традиционных устройств к безводным с революцией в области вычислительной техники в середине 1970-х годов, связанной с распространением компьютеров.Безводный туалет работает по принципу отделения твердых отходов от жидких — оба вида нечистот затем перерабатываются в химические удобрения, сообщает
«Технологии, которые вы видите здесь, являются самыми значительными достижениями в области санитарии почти за 200 лет», — цитирует Гейтса Bloomberg.
Туалет был создан на средства благотворительного фонда, созданного Биллом Гейтсом и его супругой. На разработку чуда сантехники было потрачено 200 млн долларов. Чтобы новинка пошла в массовое производство, Гейтс готов потратить еще столько же.
В своем выступлении Гейтс подчеркнул, что плохая санитария становится причиной смерти 500 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Борьба с последствиями инфекций, вызванных загрязненной водой, приводит к росту годовых затрат на здравоохранение на 233 млрд долларов.
Продемонстрировав на презентации банку с фекалиями, Гейтс заявил, что это хорошее напоминание о том, что в таком небольшом образце «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл и 100 тыс. яиц червей паразитов».
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Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, перерабатывающий продукты жизнедеятельности человека в...
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