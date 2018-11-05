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Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, перерабатывающий продукты жизнедеятельности человека в удобрения и нуждающийся в воде и сточных трубах для работы.

Презентуя новинку, Гейтс сравнил переход от традиционных устройств к безводным с революцией в области вычислительной техники в середине 1970-х годов, связанной с распространением компьютеров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неожиданно: Билл Гейтс стал проводником революции в области санитарии и представил новый туалет Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, перерабатывающий продукты жизнедеятельности человека в...

Безводный туалет работает по принципу отделения твердых отходов от жидких — оба вида нечистот затем перерабатываются в химические удобрения, сообщает«Технологии, которые вы видите здесь, являются самыми значительными достижениями в области санитарии почти за 200 лет», — цитирует Гейтса Bloomberg.Туалет был создан на средства благотворительного фонда, созданного Биллом Гейтсом и его супругой. На разработку чуда сантехники было потрачено 200 млн долларов. Чтобы новинка пошла в массовое производство, Гейтс готов потратить еще столько же.В своем выступлении Гейтс подчеркнул, что плохая санитария становится причиной смерти 500 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Борьба с последствиями инфекций, вызванных загрязненной водой, приводит к росту годовых затрат на здравоохранение на 233 млрд долларов.Продемонстрировав на презентации банку с фекалиями, Гейтс заявил, что это хорошее напоминание о том, что в таком небольшом образце «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл и 100 тыс. яиц червей паразитов».