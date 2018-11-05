На Жлобинщине во всех почтовых отделениях стартовала новогодняя услуга «Поздравление Деда Мороза»

Во всех отделениях районного узла почтовой связи Жлобинщины с 1 ноября стартовала новогодняя услуга «Поздравление Деда Мороза», по традиции осуществляемая РУП «Белпочта».

Жлобинчане могут оформить заказ не только на почте, но и с помощью интернет-сервиса «Поздравление Деда Мороза», а также прямо у почтальона.

В этом году порадовать детей предлагается двумя видами услуги на выбор: открыткой с поздравлением и набором для творчества или «Письмом от Дедушки» плюс мягкой игрушкой.

Фото из архива газеты "Новы дзень"

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