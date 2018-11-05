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"Открытие" от Академии наук: белорусы не получают Нобеля из-за скромности

06.11.2018 15:58 — Разное | Партизан  
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Белорусские ученые долгое время скромничали, в этом кроется одна из причин отсутствия у них престижных научных наград, такое мнение во вторник журналистам высказал председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Белорусские ученые планируют в ближайшие годы соревноваться за право получать самые престижные награды в сфере науки, в том числе — и Нобелевскую премию. В целом, по словам председателя НАН, в мире порядка трех десятков лауреатов этой награды имеют белорусские корни. 

Однако живущие и работающие в стране исследователи не удостаивались этой награды.

"Почему так случилось? Потому что до сих пор, мне кажется, белорусские ученые скромничали", — высказал мнение Гусаков.

По его словам, сегодня президиум НАН ставит перед собой амбициозную задачу.

"В ряде областей мы абсолютно не уступаем разработкам американских ученых, японских, западноевропейских. Мы имеем право претендовать (на Нобелевскую премию — Sputnik)", — заявил председатель президиума.

Потенциал белорусской нации, по словам Гусакова, по своему IQ относится к наиболее высоким в мире. 

Актуальная задача — преодолеть свою нерешительность и участвовать в ближайшее время в конкурсе на Нобелевские премии. 

Учитывая сложность отбора лауреатов, по мнению представителя НАН, нужно заручаться поддержкой развитых стран и научных центров. "Это непросто, но надо участвовать. По своим разработкам мы имеем полное право и готовы к участию", — отметил Гусаков.

За всю историю суверенной Беларуси Нобелевской премии была удостоена писательница Светлана Алексиевич, которая получила престижную награду за свои книги в 2015 году. 



 
 
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Белорусские ученые долгое время скромничали, в этом кроется одна из причин отсутствия у них престижных научных наград, такое мнение во вторник журналистам...
 
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