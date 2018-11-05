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Версия с происком врагов не пройдет: в российской части МКС дал сбой компьютер управления

06.11.2018 15:49 — Разное | Партизан  
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На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля за станцией.

"Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда". Пока восстановить работу компьютера не удается", - сказал источник.

Два других компьютера работают штатно.



Это не первое ЧП на МКС за последнее время: в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. 

Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. .

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В НАСА, в свою очередь, заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

 
 
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На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления, сообщил "Интерфаксу" источник в американских...
 
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