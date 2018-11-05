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По указу Лукашенко: на белорусско-украинской границе заработал новый погранпост

06.11.2018 15:41 — Разное | Партизан  
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В Гомельской области на белорусско-украинской границе приступило к работе новое пограничное подразделение "Наровля".

Новый погранпост сформирован в Мозырском погранотряде с целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления и в рамках реализации указа президента Республики Беларусь, сообщает Госпогранкомитет.



С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых - пролегает по реке.

Важной особенностью поста является то, что зона ответственности подразделения включает территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Сообщается, что погранпост обеспечен всеми современными техническими средствами охраны границы, новейшим оборудованием, автомобильной и специальной техникой для защиты личного состава при выполнении задач в заповеднике.

 
 
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В Гомельской области на белорусско-украинской границе приступило к работе новое пограничное подразделение "Наровля".
 
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