По указу Лукашенко: на белорусско-украинской границе заработал новый погранпост

Новый погранпост сформирован в Мозырском погранотряде с целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления и в рамках реализации указа президента Республики Беларусь, сообщает Госпогранкомитет.













С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых - пролегает по реке.





Важной особенностью поста является то, что зона ответственности подразделения включает территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.





Сообщается, что погранпост обеспечен всеми современными техническими средствами охраны границы, новейшим оборудованием, автомобильной и специальной техникой для защиты личного состава при выполнении задач в заповеднике.