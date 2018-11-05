Изувечить за тысячу долларов

Суд Сенненского района 5 ноября начал рассматривать уголовное дело в отношении жителя горпоселка Богушевск, который нанял киллера для девушки-водителя. ДТП произошло в мае 2017-го, а через год отец погибшего решил поквитаться с ней.





Мужчину не остановил тот факт, что девушка уже несла наказание по суду — находилась в колонии-поселении в Гомельской области. По версии следствия, заказчик хотел, чтобы «киллер» не убивал молодую женщину, а нанёс ей тяжкие увечья — лишил руки, ноги, зрения. Всё это — за тысячу долларов.





Исполнение «заказа» предотвратила милиция.





События в этой трагической истории развивались так. 24 мая 2017 года мужчина потерял в ДТП в Сенненском районе 16-летнего сына. 21-летняя девушка-водитель Ford Focus зацепила обочину на закруглении дороги, потеряла управление и выехала на встречную полосу.





Там на полной скорости врезалась в «Ниву» под управлением 75-летнего пенсионера. В аварии погибли два пассажира Ford: сын фигуранта дела и 17-летняя девушка.





Виновной в ДТП признали водителя Ford, которая получила права за полгода до ДТП. Её осудили на 5 лет лишения свободы в колонии-поселении за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.





В качестве возмещения морального вреда по искам родителей погибших подростков с владельца машины — отца девушки-водителя — суд взыскал 40 тысяч рублей.





Отца погибшего юноши приговор суда не удовлетворил, и через год после ДТП он решил отомстить за сына.





Весной этого года милиция узнала, что мужчина ищет исполнителя для расправы с водителем. За то, чтобы ее изувечили, отец погибшего в ДТП был готов заплатить тысячу долларов.





Дальнейшие события проходили под контролем оперативных сотрудников. Заказчик избегал телефонных и других контактов — все детали обговаривал с исполнителем только на личных встречах. Он сообщил «киллеру», что водитель находится в колонии-поселении.





В качестве доказательства выполненной работы условный «киллер» предоставил фотографию жертвы с отчлененной конечностью, изготовленную с помощью фотомонтажа. После того, как заказчик детально обговорил условия оплаты, его задержали.





Обвиняемый Гарегин (Гарик) С. родился в Армении, в горпоселке Богушевск Сенненского района жил по виду на жительство. Мужчине — 51 год, у него среднее образование, не судим. Был мелким предпринимателем: содержал мастерскую по ремонту автомобилей.





С 44-летней й Татьяной воспитывал двоих детей — 16 11 лет. После того, как семья потеряла в ДТП старшего — сына Николя (ударение на второй слог), у супругов родился еще один ребенок. Сейчас малышу 7 месяцев.





Гарегина арестовали в июле этого года, практически сразу после того, как условный «исполнитель» предоставил ему фотографии, что «заказ» приведен в исполнение. С той поры он в СИЗО.





Мужчину обвиняют по п. 4 ст. 16 ч. 3 ст. 147 УК (Организация совершения умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, повлекшего за собой потерю зрения, какого-либо органа, утрату органом его функций, совершенное способом, носящим характер мучения и истязания, по найму, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция этой статьи — до 15 лет лишения свободы.

#1#

— Дело переквалифицировали. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 16, п. 12 ч. 2 ст. 139 УК (Организация заказного убийства), — пояснил TUT.BY гособвинитель Игорь Лисовский.









За это преступление мужчине грозило бы вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.





Процесс ведет судья Наталья Дядичкина. Защиту обвиняемого представляют два адвоката.





— Наш подзащитный — не только обвиняемый, но и жертва. Произошедшее — результат огромного человеческого горя, которое пережили он и его семья. Надеемся, что суд объективно рассмотрит все обстоятельства дела, — отметила адвокат Валентина Васехо.





Гарегин С. признал свою вину частично. На суд приехало довольно много родственников с его стороны. Жена Татьяна отказалась давать показания против мужа. В перерыве между заседаниями супругам разрешили немного пообщаться через стекло «клетки». Жена заботливо предлагала Гарегину таблетки — у мужчины, по его признанию, болела голова.





Обвиняемого суд допросит позже, а сегодня свою позицию озвучили потерпевшая — Кристина Л. и свидетель со стороны милиции.





Кристина, как и семья погибшего парня, тоже из Богушевска. С 16-летним Николем они дружили. Его отца, говорит, до случившегося визуально знала, но отношений с ним никаких не поддерживала.





То, что мужчина «заказал» ее «киллеру», стало для девушки ударом:





— Я в шоке. Не ожидала такого…





По словам Кристины, о том, что готовилось покушение на ее жизнь и здоровье, она узнала от матери.





— Мама позвонила мне в колонию-поселение и рассказала обо всем. Она, в свою очередь, прочитала про готовившуюся месть в СМИ.





На вопрос, угрожал ли ей Гарегин С., девушка ответила:





— Со стороны самого обвиняемого угроз не было. Но они были от других членов этой семьи — бабушки и мамы Николя. Они желали мне, чтобы я «сгнила в тюрьме». До меня также доходили слухи, что семья говорила, что я «жить не буду».









При этом Кристина не выразила никаких отрицательных эмоций по отношению к мужчине, который хотел, чтобы она осталась калекой. Не заявила она и о том, что хочет взыскать с него компенсацию за моральный вред.





— Претензий к нему не имею. Я благодарна судьбе, что жива.





Представитель УВД Дмитрий С. рассказал суду, что, разыскивая «киллера», отец погибшего юноши обращался, в частности, к жителям Сенненского района. Так он «вышел» на недавно освободившегося из тюрьмы Владимира К.





— Мы начали оперативный эксперимент. В числе связей Владимира К. был Александр И. Он согласился оказать содействие милиции. К. рассказал И., что в Богушевске живет некий Гарик, который имеет конфликт с девушкой Кристиной Л. — водителем, во вине которой погиб его сын, и хочет решить его нестандартным способом. Александр И. встретился с обвиняемым С., и тот рассказал ему, что намерен отомстить Л. за сына. Сообщил, что смерть для неё — это слишком просто: мол, умерла, закопали и забыли, а нужно, чтобы она жила и страдала. Поэтому требуется сделать её калекой — лишить руки, ноги и глаз.





Всего у условного «исполнителя» Александра И. и заказчика Гарегина С. было три встречи. На первой отец погибшего парня дал «киллеру» данные Кристины, на второй — стороны оговорили сроки исполнения «заказа», на третьей Александр И. предоставил Гарегину С. доказательства выполненной «работы» — в его телефоне находились сделанные с помощью фотошопа снимки жертвы. Отец погибшего юноши сказал, что денег для расчета у него пока нет, но написал расписку, что позже обязуется отдать «исполнителю» тысячу долларов.





Обвиняемый Гарегин С. вел себя на суде спокойно, кратко отвечал на вопросы судьи. Эмоциональную реплику позволил себе лишь однажды, во время допроса представителя УВД:





— Высокий суд, обратите внимание: человек каждую минуту меняет цвет лица. Значит, он не врет! У меня все.





В суде объявили перерыв до 15 ноября — на следующее заседание ждут двух ключевых свидетелей: Александра И. и Владимира К.