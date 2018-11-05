Выборы в Конгресс США: кто победит и почему это важно

Свобода Несмотря на это снисходительное название, "промежуточные" выборы в Конгресс США важны, и особенно в этом году, отмечает радио





Внезапная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах два года назад резко активизировала электорат демократов, и эксперты обсуждали возможность Blue wave, "синей волны", подавляющей победы демократов на нынешних выборах в Конгресс.





Однако Трамп, хотя и считался одним из самых непопулярных президентов США, по-прежнему пользуется энергичной поддержкой своего "базового" электората и способен его мобилизовать. Результат выборов в крайне поляризованном обществе может существенно повлиять на вторую половину президентского срока Трампа.





Кого избирают





Нижняя палата Конгресса – Палата представителей – каждые два года переизбирается полностью: срок полномочий конгрессменов – два года, то есть сегодня проходят выборы всех 435 членов нижней палаты.





Сенат, верхняя палата, будет переизбран на треть. Сенаторов (всего их 100, по два от каждого штата) избирают на шесть лет, каждые два года переизбирают примерно треть из них. В этом году избирают 35 сенаторов (33 – регулярным образом, еще двоих – на специальных выборах, которые назначаются в результате досрочного прекращения полномочий членами Конгресса).





Будут избраны губернаторы 36 штатов (в остальных выборы проводятся одновременно с президентскими). Срок их полномочий – 4 года, за исключением Нью-Хэмпшира и Вермонта, где губернаторов избирают на 2 года.





Ситуация перед выборами





Республиканская партия обладает большинством в обеих палатах Конгресса, а последние два года – благодаря победе Дональда Трампа на выборах президента США – контролирует и исполнительную ветвь власти.





Традиционно партия, победившая на президентских выборах, спустя два года имеет тенденцию проигрывать на выборах в Конгресс. Трамп, однако, пользуется теперь славой политика, который как раз ломает тенденции.





Ожидается, что это будут самые масштабные парламентские выборы за несколько десятилетий. По различным подсчетам, за четыре дня до выборов 36 миллионов американских избирателей уже отправили свои бюллетени почтой или проголосовали досрочно.



