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Американские аналитики, которые встречались с Лукашенко, представляют только себя

06.11.2018 15:09 — Разное | Партизан  
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Президент Джеймстаунского фонда Глен Говард сказал журналистам, что отношения между США и Беларусью «на сегодняшний день выходят на новый уровень, наполняются большим доверием».

Американские аналитики, которые встречались с Лукашенко, представляют только себя
Вместе с другими американскими аналитиками он встретился сегодня с Александром Лукашенко.

По словам Глена Говарда, которого цитирует БЕЛТА, недавний визит в Беларусь помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэса Митчелла также даст возможность вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень.

«Этот визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами, в министерствах», - сказал американский аналитик.

Глен Говард сообщил, что это его третий визит в Беларусь.

В посольстве США в Минске белорусской службе Радио Свобода заявили, что Глен Говард и другие американские эксперты находятся в Минске с частной миссией, они теперь не имеют связей с правительственными организациями Соединенных Штатов и выражают лишь свою собственную точку зрения.

The Jamestown Foundation (Джеймстаунский фонд) — американская неправительственная исследовательская организация, основанная в 1984 году.

Своей миссией фонд называет «информирование разработчиков политики и более широкое политическое сообщество о событиях и тенденциях в тех обществах, которые стратегически или тактически важны для США и которые зачастую ограничивают доступ к такой информации». Руководителем фонда является Глен Говард. До своей смерти в руководящий совет фонда входил бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

Помимо Глена Говарда, в сегодняшней встрече также участвовали: эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт Аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс МакКлинток и старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Владимир Сокор.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Джеймстаунского фонда Глен Говард сказал журналистам, что отношения между США и Беларусью «на сегодняшний день выходят на новый уровень, наполняются...
 
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