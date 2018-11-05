Американские аналитики, которые встречались с Лукашенко, представляют только себя

Вместе с другими американскими аналитиками он встретился сегодня с Александром Лукашенко.





БЕЛТА , недавний визит в Беларусь помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэса Митчелла также даст возможность вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень. По словам Глена Говарда, которого цитирует, недавний визит в Беларусь помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэса Митчелла также даст возможность вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень.





«Этот визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами, в министерствах», - сказал американский аналитик.





Глен Говард сообщил, что это его третий визит в Беларусь.





Радио Свобода заявили, что Глен Говард и другие американские эксперты находятся в Минске с частной миссией, они теперь не имеют связей с правительственными организациями Соединенных Штатов и выражают лишь свою собственную точку зрения. В посольстве США в Минске белорусской службезаявили, что Глен Говард и другие американские эксперты находятся в Минске с частной миссией, они теперь не имеют связей с правительственными организациями Соединенных Штатов и выражают лишь свою собственную точку зрения.





The Jamestown Foundation (Джеймстаунский фонд) — американская неправительственная исследовательская организация, основанная в 1984 году.





Своей миссией фонд называет «информирование разработчиков политики и более широкое политическое сообщество о событиях и тенденциях в тех обществах, которые стратегически или тактически важны для США и которые зачастую ограничивают доступ к такой информации». Руководителем фонда является Глен Говард. До своей смерти в руководящий совет фонда входил бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.





Помимо Глена Говарда, в сегодняшней встрече также участвовали: эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт Аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс МакКлинток и старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Владимир Сокор.