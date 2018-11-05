|
Американские аналитики, которые встречались с Лукашенко, представляют только себя
Президент Джеймстаунского фонда Глен Говард сказал журналистам, что отношения между США и Беларусью «на сегодняшний день выходят на новый уровень, наполняются большим доверием».
Вместе с другими американскими аналитиками он встретился сегодня с Александром Лукашенко.
По словам Глена Говарда, которого цитирует
«Этот визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами, в министерствах», - сказал американский аналитик.
Глен Говард сообщил, что это его третий визит в Беларусь.
В посольстве США в Минске белорусской службе
The Jamestown Foundation (Джеймстаунский фонд) — американская неправительственная исследовательская организация, основанная в 1984 году.
Своей миссией фонд называет «информирование разработчиков политики и более широкое политическое сообщество о событиях и тенденциях в тех обществах, которые стратегически или тактически важны для США и которые зачастую ограничивают доступ к такой информации». Руководителем фонда является Глен Говард. До своей смерти в руководящий совет фонда входил бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.
Помимо Глена Говарда, в сегодняшней встрече также участвовали: эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт Аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс МакКлинток и старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Владимир Сокор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Джеймстаунского фонда Глен Говард сказал журналистам, что отношения между США и Беларусью «на сегодняшний день выходят на новый уровень, наполняются...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)