В Куропатах устанавливают официальный памятный знак

Об этом в Фейсбуке сообщает активист Общества охраны памятников Юрий Меляшкевич.









"Монтаж памятного знака. Устанавливается основа для скульптуры. Также доставлен и ждёт установки молчаливый звон памяти", — пишет он.









Напомним, что установлением памятника занимается официальная Федерация профсоюзов Беларуси. В конкурсе, который проводило Министерства культуры, победителем стал проект авторского коллектива: в него вошли скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, а также архитекторы Мария Марковцова и Ольга Ермолина.





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