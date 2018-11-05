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В Куропатах устанавливают официальный памятный знак
В Куропатах начали устанавливать официальный памятный знак.
Об этом в Фейсбуке сообщает активист Общества охраны памятников Юрий Меляшкевич.
"Монтаж памятного знака. Устанавливается основа для скульптуры. Также доставлен и ждёт установки молчаливый звон памяти", — пишет он.
Напомним, что установлением памятника занимается официальная Федерация профсоюзов Беларуси. В конкурсе, который проводило Министерства культуры, победителем стал проект авторского коллектива: в него вошли скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, а также архитекторы Мария Марковцова и Ольга Ермолина.
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В Куропатах начали устанавливать официальный памятный знак.
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