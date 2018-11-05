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Космос - внутри: китайская Changan выпустит на рынок недорогой минивэн с богатым оснащением

06.11.2018 16:41 — Разное | Tut.by  
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Первая информация об этом автомобиле появилась еще весной, а теперь минивэн Changan с богатым оснащением рассекречен полностью.


Изначально модель под именем Cosmos планировалось выпускать под маркой COS, новым дочерним брендом Changan для обозначения дорогих и богатых моделей, но китайские маркетологи передумали. Новинка выйдет на местный рынок под брендом Oushan, также принадлежащим Changan — вместо логотипов материнской компании на кузове однообъемника красуются замысловатые значки.


Одновременно с презентацией машины китайцы уточнили некоторые характеристики своего «Космоса». Длина минивэна, получившего сдвижные задние двери, составляет 4,81 м, а под капотом расположится 1,5-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью 156 лошадиных сил. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и опциональный 7-ступенчатый «робот».


Салон Cosmos, отделанный искусственной кожей, рассчитан на посадку семерых человек, причем на втором ряду установлены раздельные кресла, а «галерка» при этом рассчитана на троих пассажиров. В списке оснащения — цифровая приборная панель, климат-контроль, мультимедиасистема с 10-дюймовым экраном, система кругового обзора, панорамная крыша и кнопка запуска двигателя.


Премьера Oushan Cosmos состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется уже на следующей неделе. К китайским дилерам минивэн начнет поступать до конца года. Ориентировочная стоимость — от 15 тысяч долларов в пересчете.

 
 
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Премьера Oushan Cosmos состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется уже на следующей неделе. Ориентировочная цена - от 15 тысяч долларов в пересчете
 
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