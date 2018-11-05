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Дома "Тамбаза" достроит УКС. Пострадавшим дольщикам обещают удешевление строительства

06.11.2018 17:00 — Разное | Tut.by  
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Жилые дома по улице Богдановича, заказчиком по которым являлось ООО «Тамбаз», будет достраивать новый заказчик. Соответствующий указ 6 ноября подписал Александр Лукашенко, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указом определяется, что завершать строительство объектов будет государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска», генеральным подрядчиком назначается ОАО «Стройтрест № 4».

Для завершения строительства жилых домов Минским горисполкомом выделяется возвратная бюджетная ссуда в размере 30 млн рублей.

Заказчику предоставляется право на заключение договоров долевого строительства с гражданами — владельцами жилищных облигаций ООО «Тамбаз», а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью (в размере 2% от сметной стоимости строительства).

В целях соблюдения интересов пострадавших граждан указом предусматривается ряд мер, направленных на удешевление для них стоимости строительства жилья.

Устанавливается также обязанность страховых компаний' поручителей и залогодателей' которые обеспечивали исполнение ООО «Тамбаз» обязательств по жилищным облигациям, осуществить владельцам таких облигаций на основании заявлений, поданных ими до 31 декабря 2018 года включительно, страховые выплаты в размере номинальной стоимости облигаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий указ 6 ноября подписал Александр Лукашенко, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
 
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