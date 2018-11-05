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"Нельзя просто так остановить 40 тонн!" Что делать, если сзади на вас летит фура

06.11.2018 16:46 — Разное | Tut.by  
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Взаимоотношения легковых автомобилей и большегрузных фур на дороге всегда сложные и опасные. Аварии с участием грузовых и легковых авто часто приводят к серьезным последствиям, как в недавнем ДТП на трассе М1. Как правильно вести себя и тем, и другим? Рассказывают эксперты по безопасному вождению и дальнобойщик с 25-летним стажем.


Фото: ГАИ Минской области

Фура ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении Бреста. На 295-м километре дороги водитель грузовика совершил столкновение с Geely и Lancia Zeta, которые остановились, чтобы пропустить женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. После этого один из автомобилей совершил наезд на 72-летнюю женщину. Женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и пассажир Geely с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

«Сзади летит фура — нажмите на тормоз и прижмите голову к подголовнику»

— По поводу аварии в Столбцовском районе сложно сказать, можно было избежать трагедии или нет, но водитель легкового автомобиля мог видеть, как сзади к нему приближается фура. И если нет возможности уехать вперед или в сторону, то можно было посигналить пешеходу, чтобы он по крайней мере повернул голову и увидел, что происходит. Сигналя пешеходу, мы даем ему шанс выжить. У него будет хотя бы 2−3 секунды, за которые, возможно, что-то сделает. Водителю же в случае такого неизбежного столкновения с фурой мы рекомендуем, нажать педаль тормоза и включить нейтральную передачу. Голову нужно прижать к подголовнику, чтобы избежать травмы шеи, — говорит руководитель Центра контраварийной подготовки Сергей Овчинников.

Если перед вами остановился грузовик, остановитесь за ним чуть левее

Бывают и такие аварии: грузовик подъезжает к месту разгрузки, останавливается, начинает сдавать назад и въезжает в машину, остановившуюся сзади. Потому что водитель грузовика эту машину не увидел.

— А почему не увидел? Потому что легковой автомобиль узкий и полностью прячется «за бортами» грузовика. И поэтому, если вы едете за грузовым авто, стоит почаще показывать себя в его зеркалах заднего вида, смещаясь правее или левее. Лучше левее, потому что в это зеркало водитель смотрит чаще. А если грузовик остановился, то лучше за ним остановиться тоже чуть левее, на линии обзора через зеркала, — советует эксперт.


Водители грузовиков очень редко резко жмут на тормоз

«Учить» грузовик — это, пожалуй, самое безрассудное, что можно сделать на дороге в отношении большегруза. Здесь возможны два варианта развития событий. Фура резко тормозит, ее «складывает» и она попутно «сгребает» еще несколько машин с непредсказуемыми последствиями. Второй вариант — водитель фуры вообще не будет резко тормозить и снесет такого «учителя». Когда у грузовика в прицепе, например, металл или бетонные плиты, то при резком торможении они уедут вперед и раздавят кабину. Такие случаи нередки. И водитель грузовика это понимает, поэтому даже на подсознательном уровне не нажмет резко на тормоз. Да и просто повредить машину «учителю» выйдет дешевле, чем уйти в кювет с дорогостоящим грузом.

— И еще один небольшой совет — на перекрестках, где происходит смещение полос, лучше находиться сзади или впереди грузовика, который из-за габаритов может «зацепить» соседние полосы, — подсказывает Сергей Овчинников.


Никогда не опережайте фуру справа

— Все проблемы взаимоотношений сводятся к тому, что водители легковых авто не понимают всех особенностей и отличий в управлении тяжелой и длинной грузовой техникой, связанных с мертвыми зонами, риском складывая, большим тормозным путем и габаритами. Поэтому зачастую демонстрируют необдуманное и безрассудное поведение, — добавляет Дмитрий Перлин, заместитель руководителя Центра контраварийной подготовки.

— Обзорность на тяжелой технике — тягачах, фурах, бортовых грузовиках, существенно отличается от легковых автомобилей. Мертвые зоны имеют свою специфику. Самое опасное место — справа у переднего колеса, но в целом опасной можно считать всю зону между передними и задними колесами, если говорить о тягаче. Поэтому первое правило — никогда не опережайте фуру справа и вообще пореже появляйтесь в описанной мертвой зоне.

На съездах с трассы или МКАД фура зачастую берется левее, чтобы вписаться в дугу поворота. Так вот не надо при этом пытаться проскочить справа. Когда прицеп повернут по отношению к тягачу, водитель грузовика вообще физически не имеет возможности видеть, что у него происходит справа. Таких аварий очень много, достаточно вспомнить съезд с внутреннего кольца МКАД на Логойский тракт в сторону выезда из города.

Верх безрассудства — перестраиваться перед фурой и потом резко тормозить, останавливаясь на красный свет или пропуская пешехода. Такие «медвежьи услуги» могут закончиться плачевно. Тем более сейчас, когда мокрый и холодный асфальт существенно увеличивает тормозной путь, — говорит Дмитрий Перлин.

Если на узкой дороге вы заметили тихохода и фуру за ним, то следует дождаться, пока фура не обгонит тихоходное транспортное средство, и потом уже обгонять фуру. Если вы выйдете на обгон сходу, то велик шанс того, что когда вы будете находиться в мертвой зоне, фура тоже выйдет на обгон, — подсказывает Дмитрий Перлин.


Водители легковушек считают, что можно влезть в просвет, который держит фура, и остановиться

А теперь взглянем на ситуацию глазами дальнобойщика с 25-летним стажем Владимира Готовко. Во многом он поддерживает слова экспертов.

— У меня есть три основных претензии к водителям легковых автомобилей. Первая, и самая главная — это перестроения перед носом у фуры. Они ж никогда не думают, что дальнобойщики не просто так поддерживают большую дистанцию. Попробуй остановись, когда у тебя 40 тонн за спиной! А водители легковушек считают, что можно влезть в просвет, который держит фура, и резко остановиться. И при этом по ПДД такой «ездюк» останется в большинстве случаев прав. Я уже давно из-за таких «влезаний» хочу приобрести видеорегистратор, потому что без него доказать что-либо очень сложно. Если говорить о пешеходных переходах на трассах, то это, конечно, очень опасные места. Опять же тем, что водитель легковушки опередит тебя, потом заметит пешехода и нажмет в тормоз. А тебе как остановиться? — возмущается Владимир.

— Вторая претензия — слишком долгое нахождение легковых машин в мертвой зоне. В интернете полно картинок, где схематично объясняется, в каких зонах грузового автомобиля водитель не видит легковушку. Самое опасное место — под зеркалами заднего вида. Да, на фурах стоят дополнительные «сферы», которые направлены на асфальт, но могу по опыту сказать, что водители-дальнобойщки пользуются ими чаще всего при парковке, подъезде к месту разгрузки, чтобы контролировать бордюры и какие-то препятствия. А в движении во время перестроения бросают взгляд в основные зеркала. Посмотрите те же ролики в сети, когда фура внезапно перестраивается в легковушку, которая едет сбоку бампер в бампер. Это не потому, что ему захотелось кого-то протаранить. С места водителя эту машину просто не видно! — предупреждает дальнобойщик.

Почему-то водители легковых машин упорно не хотят переключать свет с дальнего на ближний. Слепят постоянно. Видимо, считают, что если мы высоко сидим, то нам их дальний не мешает. Так вот — мешает, и очень сильно. Многие дальнобойщики устанавливают на кабину дополнительные фонари. И это не для того, чтобы лучше дорогу освещать, а «предупреждать» таких забывчивых о том, что они слепят встречного водителя.


— И еще один очень важный момент, который напрямую связан с безопасностью на наших дорогах. Я перестал вечером и ночью съезжать на обочину, чтобы уступить дорогу более быстрым водителям. Даже по рации уже ругался с несколькими такими «торопыгами». И сказал четко — я ночью съезжать на обочину не буду, пока у нас там шляются пешеходы без фликеров или трактористы, у которого на прицепе ни один фонарь не работает. Днем, когда с моего места обзорность хорошая — не вопрос. А ночью — нет никакого желания подвергать себя опасности, выезжая на обочину. Так что не надо мне светить в спину дальним, требуя уступить в таком месте дорогу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Как ни крути, а водителю большегрузного автомобиля на дороге тяжело. Обычные автовладельцы не всегда понимают, какую опасность таят резкие и необдуманные маневры...
 
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