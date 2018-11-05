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В Беларуси вдвое снизилась смертность от алкоголизма

06.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси число злоупотребляющих спиртными напитками сократилось почти на три процента, передает телеканал «МИР 24».

Улучшились показатели и еще одной печальной статистики. Раньше от отравления алкоголем умирали в среднем три тысячи человек в год. Теперь эта цифра вдвое меньше. Изменился и подход медиков к проблеме. В Беларуси появились государственные реабилитационные центры, где с человеком работают психологи и психотерапевты, которые помогают ему жить дальше, но без алкоголя.  

«К сожалению, у некоторых пациентов есть такой метод, как мы называем, щадящий. Они говорят: «Я хочу лечиться. Отведите меня. Закодируйте. Но я сам не буду принимать участие». Как правило, это не всегда срабатывает. Для того чтобы встать на трезвый образ жизни, надо работать над собой и самому пациенту. Вот в реабилитационном центре их этому и учат», – сказал заведующий сектором наркологии Республиканского научно-практического центра психического здоровья Владимир Максимчук.

Для создания таких центров белорусские специалисты изучили опыт зарубежных коллег, в частности, реабилитационных центров Польши и Италии. За год в Беларуси подобным методом уже пролечили более тысячи человек. 



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