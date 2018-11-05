Торжественное открытие моста по ул. К. Маркса состоялось сегодня

Как и было запланировано, сегодня сдан в эксплуатацию обновленный широкий мост через реку Ивьянку, расположенный по ул. К. Маркса.
Подробности в ближайшее время.
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http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4638-torzhestvennoe-otkrytie-mosta-po-ul-k-marksa-sostoyalos-segodnya.html#sigProId8877f72a78