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МАРТ: тарифы естественных монополий требуют большей прозрачности

06.11.2018 17:00 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ: тарифы естественных монополий требуют большей прозрачности

фото: pravdaurfo.ru

Система тарифов естественных монополий должны быть более прозрачной и понятной, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

По мнению министра, в Беларуси необходимы научно обоснованные методики изменения тарифов естественных монополий, пишет БЕЛТА. "Мы сегодня говорим о том, что отсутствуют методики установления цен. Это не обязательно четкие правила, на наш взгляд, должны быть индексы, которые были бы увязаны как с денежными доходами населения, так и с инвестициями", - пояснил Колтович.

Такая методика, по мнению главы МАРТ, помогла бы предотвратить необоснованное повышение тарифов. Соответствующие подходы предлагается закрепить в новом законе о естественных монополиях.

Также МАРТ определит порядок раскрытия монополиями информации о своей деятельности и, собственно, порядок принятия решений по изменению тарифов.

Возможно, будет введен институт публичных слушаний при установлении тарифов.

Колтович сообщил также, что министерство инициирует изменение сферы естественных монополий. Например, в сфере электросвязи предлагается исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные телефоны и почтовую связь.

 
 
 
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Система тарифов естественных монополий должны быть более прозрачной и понятной, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
 
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