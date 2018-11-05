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МАРТ: тарифы естественных монополий требуют большей прозрачности
06.11.2018 17:00 — Разное | Ежедневник
фото: pravdaurfo.ru
Система тарифов естественных монополий должны быть более прозрачной и понятной, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
По мнению министра, в Беларуси необходимы научно обоснованные методики изменения тарифов естественных монополий, пишет
Такая методика, по мнению главы МАРТ, помогла бы предотвратить необоснованное повышение тарифов. Соответствующие подходы предлагается закрепить в новом законе о естественных монополиях.
Также МАРТ определит порядок раскрытия монополиями информации о своей деятельности и, собственно, порядок принятия решений по изменению тарифов.
Возможно, будет введен институт публичных слушаний при установлении тарифов.Колтович сообщил также, что министерство инициирует изменение сферы естественных монополий. Например, в сфере электросвязи предлагается исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные телефоны и почтовую связь.
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Система тарифов естественных монополий должны быть более прозрачной и понятной, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
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