Пожарный из Бобруйска за минуту отжался на брусьях 67 раз и попал в Книгу рекодов Гиннесса

Пожарный-спасатель Евгений Лось из Бобруйска теперь в Книге рекордов Гиннесса: за минуту выполнил 67 отжиманий на брусьях с дополнительным весом в 18 кг 200 грамм. GO.TUT.BY он рассказал о своем воркауте, пульсе во время пожаров и о том, почему рекордсменом стал с третьей попытки.

Из строителя в пожарные

Когда Женя полюбил «зависать» во дворе на брусьях, ему было 13 лет. Шел 2003 год. О том, что это воркаут, в Бобруйске тогда никто не подозревал: просто «на турнички» ходили.

— Подтягивались, делали подъем переворотом… — с ностальгией вспоминает парень. — Я смотрел на ребят постарше, повторял за ними: мне хотелось быть таким же сильным, мощным.

Спорту школьник тогда уделял много внимания, но ему и в голову не пришло, что с этим можно связать карьеру. Занимался для себя по книжкам вроде «Тренировки Брюса Ли», а поступил — в механико-технологический колледж. Отработал на стройке два года, потом ушел.