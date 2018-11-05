ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МАРТ объяснил, почему должны повышаться тарифы

06.11.2018 17:12 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Глава МАРТ Владимир Колтович считает, что тарифы должны повышаться для здоровой конкуренции и демонополизации рынков.

Об этом министр заявил на Октябрьском экономическом форуме 6 ноября. По словам министра, методики установления цен в стране отсутствуют.

«Сегодня наша главная задача - развитие конкуренции через регулирование естественных монополий, регулирование деятельности доминантов, госзакупок и потребительского рынка», - сказал министр.

Система тарифов естественных монополий должна быть более прозрачной и понятной. Чтобы изменить их, нужны не новые научно обоснованные подходы. «Это не обязательно четкие правила, на наш взгляд, должны быть индексы, которые были бы увязаны как с денежными доходами населения, так и с инвестициями», - пояснил он.

Система должна исключать связь необоснованного повышения тарифов с ростом доходов населения. Положения планируется закрепить в новом законе о естественных монополиях.

Кроме того, МАРТ предлагает ввести институт публичных слушаний при установлении тарифов на услуги естественных монополий и изменить их сферы. Например, в области электросвязи можно исключить из сферы естественных монополий электросвязь общего пользования, стационарные телефоны и почтовую связь, предает БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МАРТ Владимир Колтович считает, что тарифы должны повышаться для здоровой конкуренции и демонополизации рынков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Беларусбанка анонсировал "эпоху высоких процентных ставок"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика