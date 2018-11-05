Глава МАРТ объяснил, почему должны повышаться тарифы

Глава МАРТ Владимир Колтович считает, что тарифы должны повышаться для здоровой конкуренции и демонополизации рынков.

Об этом министр заявил на Октябрьском экономическом форуме 6 ноября. По словам министра, методики установления цен в стране отсутствуют.

«Сегодня наша главная задача - развитие конкуренции через регулирование естественных монополий, регулирование деятельности доминантов, госзакупок и потребительского рынка», - сказал министр.

Система тарифов естественных монополий должна быть более прозрачной и понятной. Чтобы изменить их, нужны не новые научно обоснованные подходы. «Это не обязательно четкие правила, на наш взгляд, должны быть индексы, которые были бы увязаны как с денежными доходами населения, так и с инвестициями», - пояснил он.

Система должна исключать связь необоснованного повышения тарифов с ростом доходов населения. Положения планируется закрепить в новом законе о естественных монополиях.